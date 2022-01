Staande ovatie voor Gio Vano tijdens zijn optreden in Meulebeke

Door corona is rondlopen verboden, maar de mensen mogen wel rechtstaan om een artiest eens hartelijk te feliciteren. Tijdens Dave’s verjaardags- en nieuwjaarsshow in Meulebeke stond het publiek maar voor één iemand spontaan recht na zijn optreden en dat was voor Gio Vano uit Handzame.

Gio Vano alias Giovanni Vandendriessche zong heel wat nummers, waaronder ‘On And On’ van X-Session, ‘Ik ga zwemmen’ én ‘Mijn liefste mama’ van Mart Hoogkamer, ‘Il Mondo’ versie van Tino Martin en Gerard Joling, enz. “Wat een stem heeft die man, wat een talent”, hoorden we iemand zeggen toen Gio Vano aan het zingen was. En dat was een terechte opmerking, want Gio Vano heeft wel degelijk een stem als een klok. Zonder de minste moeite kan hij de moeilijke nummers aan, waardoor hij als artiest wel een ‘uitschieter’ is.

“Wat een stem”, zei er iemand van de aanwezigen. © PADI/Daniël

Jammer dat dit West-Vlaams talent (nog) niet hogerop geraakt in de nationale muziekwereld. Maar geen paniek, dit komt wel, want corona of niet: zo’n talenten worden vroeg of laat toch ontdekt door een nationaal team of nationale platenfirma, waardoor ze op nationale basis een carrière kunnen uitbouwen. Als bisnummer zong Gio Vano ‘Still loving you’ van The Scorpions. Hij moest een beetje kijken naar de tekst, want dat had hij nog maar weinig gezongen maar ook dat was bingo. Een schot recht in de roos. Het publiek was zo enthousiast, waardoor Gio Vano die namiddag dé muzikale lieveling van iedereen werd. En dat ze zomaar recht stonden moet hem echt deugd hebben gedaan, want daarvoor doet een artiest het toch: om een publiek te overtuigen van zijn talent. (PADI)