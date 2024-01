Staande ovatie voor ‘De Mugge Van Brugge’ in Zeebrugge: “Tot volgend jaar in het Concertgebouw”

Aan iedere “weireldtournee” komt een einde. Ook komt er dus een einde aan de Brugse Eindejaarconference, die maar liefst zeven keer halt hield in en rond het mooie Brugge.

Kevin Rombaux, beter bekend als ‘De Mugge Van Brugge’, kende een schitterende start van het nieuwe jaar. Zijn Brugse Eindejaarsconference was een groot succes en raakte de harten van het publiek. Met maar liefst 7 uitverkochte shows genoten de inwoners van Brugge op voortreffelijke wijze van een kostelijke dosis amusement en humor. De Mugge zijn carrière is nu echt wel gelanceerd, hopen we. Met uitverkochte zalen zoals De Stadsschouwburg is hij op weg om de grootste Brugse comedian te worden allertijden. Wij mochten gaan kijken naar zijn allerlaatste voorstelling in Zeebrugge. We hebben gelachen. Hoe hij simpel en hoe hij de Brugse actua voorlegde, deden hem niet veel mensen na. De Mugge maakte er ook een interactieve show van, waardoor mensen uit het publiek hem zaken konden vertellen. Bij de vraag: “Als er ooit een Brugse Canon zou bestaan, welke Brugse zaken moeten er dan zeker in?” waarop een dame héél enthousiast reageert: “Dat ‘De Mugge Van Brugge’ ieder jaar moet terug komen naar Zeebrugge.”

Voor wie’De Mugge Van Brugge’ heeft gemist dit jaar, niet getreurd! Volgend jaar geeft de Brugse komiek een eindejaarconference in het concertgebouw. Een niet te missen happening. Zet alvast 2 januari 2025 met rood in jouw agenda. (PADI & Mervyn)