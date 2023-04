Spotz-On met de West-Vlamingen Emeric Coene en Lotte Capoen bij uitreiking Koningin Mathilde Fonds

De jaarlijkse laureaat van het Koningin Mathilde Fonds werc aangekondigd. Het showkoor SPOTZ-ON en kinderkoor ON-TRACK mochten bij deze prijsuitreiking optreden. Ook twee West-Vlamingen maken deel uit van Spotz-On, namelijk de elfjarige Emeric Coene uit Zonnebeke en de veertienjarige Lotte Capoen uit Tielt.

Het Koningin Mathilde Fonds ondersteunt in België jaarlijks tientallen initiatieven waarin kwetsbare kinderen en jongeren centraal staan. Op de jaarlijkse uitreiking wordt de laureaat in de bloemetjes gezet en kan het publiek genieten van enkele acts tussendoor. Showkoor SPOTZ-ON en kinderkoor ON-TRACK waren dit jaar bij de gelukkigen.

Showkoor SPOTZ-ON is een artistiek opleidingshuis dat over een kwaliteitsvolle talentenpoule beschikt en daar professioneel mee naar buiten wil komen (denk aan jongeren uit James De Musical, Samson & Marie Kerstshow, verschillende cd-opnames…). Eerder dit jaar kregen ze de kans om een nieuw maatschappelijk project op te richten met de financiële ondersteuning van Studio 100 en Soudal, ON-TRACK genaamd. Een project met als doel om een jongerenkoor op te richten in een opvangcentrum voor asielzoekers. ON-TRACK schoot dit jaar uit de startblokken in Fedasil Kapellen en biedt een 12-tal jongeren wekelijks activiteiten aan, waar ze spelenderwijs muziek leren en waar er ook ingezet wordt op het leren van de Nederlandse taal. De opstart ging niet onopgemerkt voorbij. Verschillende mediakanalen als Radio 2 en Karrewiet kwamen al langs en als kerst op de taart zijn ze nu te gast op het Koninklijk Paleis. Een gedroomde opstart dus. Om ook in te zetten op integratie en samenwerking werd ook het showkoor SPOTZ-ON ingeschakeld om er samen een mooi geheel van te maken.

Anne-Sophie Metselaar, projectleider van ON-TRACK: “Toen we gebeld werden om te komen zingen waren we meteen heel enthousiast. Voor de kinderen was het een unieke kans, waar ze vol bewondering en enthousiasme naartoe hebben geleefd.” SPOTZ-ON kreeg de eer om het openingsnummer te zingen. Als apotheose sloegen SPOTZ-ON en ON-TRACK de handen in elkaar en brachten ze als afsluiter het nummer ‘Un monde qui s’illumine’ in drie talen om de mensen daarna met een glimlach richting receptie te sturen. Het is de eerste keer dat SPOTZ-ON en ON-TRACK een samenwerking aangaan en dat smaakt alvast naar meer. Ook Koningin Mathilde was heel enthousiast en nam na de uitreiking nog even de tijd om de jongeren aan te spreken en met hen op de foto te gaan. (PADI)