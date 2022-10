Spektakel-musical Red Star Line stelt sterke hoofdcast voor, mét ook de West-Vlaamse Charlotte Verduyn én Charlotte Boudry

Vandaag stelde Studio 100 de hoofdcast voor van de nieuwe spektakel-musical Red Star Line. Net zoals bij de vorige succesproductie 40-45, zijn er ook nu weer twee acteurs gecast per rol. Bezieler Gert Verhulst en regisseur Frank Van Laecke zijn alvast in de wolken over de groep acteurs die ze samen konden brengen voor deze megaproductie. Ook Charlotte Verduyn – afkomstig uit Brugge – en Charlotte Boudry – met roots in Ieper – spelen één van de hoofdrollen. Daarnaast werd ook bekend gemaakt dat er inmiddels al meer dan 100.000 tickets de deur uit zijn. De wereldpremière is voorzien voor 19 maart 2023.

Studio 100 kan rekenen op een reeks van topnamen om deze productie tot leven te brengen. De rol van Walter, een Vlaamse ondernemer in New York, wordt gespeeld door Peter Van den Begin en Peter Van de Velde. Carry Goossens en Frans Van der Aa spelen de rol van Walter’s boekhouder Maurice. De jonge talenten Charlotte Boudry en Charlotte Verduyn spelen de rol van Louise, de dochter van Walter. Naast deze nieuwe namen was reeds bekend dat de sterkhouders van de vorige productie Jelle Cleymans en Jonas Van Geel opnieuw aan boord zijn. Voor Marie werden Lotte Stevens en Ianthe Tavernier aangetrokken. Samen vormen Jan en Marie het koppel dat centraal staat in deze musical.

Peter Van de Velde en Peter Van den Begin. © PADI/Daniël

Gert Verhulst, bezieler: “Ik denk dat we erin opnieuw in geslaagd zijn om een bijzonder sterke cast bij elkaar te brengen. Het is een mooie mix van geworden van ervaren topacteurs en nieuwe talenten. Om het intense verhaal van Red Star Line geloofwaardig te kunnen brengen, moet je op zoek gaan naar sterke persoonlijkheden en ik ben ervan overtuigd dat we die gevonden hebben.”

Carry Goossens en Frans Van der Aa © PADI/Daniël

Peter Van Den Begin “Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van zo’n indrukwekkend, wervelend, muzikaal en visueel spektakel. Dankzij de hoofdtelefoons voel je de emotie van dichtbij, ondanks dat je in een gigantische zaal zit.”

© PADI/Daniël

Red Star Line is de grote opvolger van de iconische succesmusical 40-45. Het belooft opnieuw een emotionele rollercoaster te worden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water.

Het is opmerkelijk dat slechts anderhalve maand na de aankondiging al reeds de kaap van 100.000 tickets wordt bereikt. Nooit eerder bereikte een musical van Studio 100 zo snel die kaap. De productie maakt daarmee trouwens een sterkere start dan de spektakel-musical 40-45.

De stad Antwerpen was – einde 19e, begin 20e eeuw – het vertrekpunt van waar de grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting Noord-Amerika vertrokken. Rond dit thema opende in 2013, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje, het Red Star Line Museum. Rond deze nieuwe productie is een nauwe samenwerking opgezet met de stad Antwerpen en het Red Star Line Museum. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke gebouwen van het museum worden verteld. (PADI)

Vanaf 23 maart 2023 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info: www.redstarline.nu