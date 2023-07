Snollebolleke uit Nederland is enorm populair in Vlaanderen én is op zaterdagavond 29 juli te zien op VRT 1 en VRT MAX: “Een mens knippert eens met zijn ogen en we zijn tien jaar verder”

Ken je Snollebolleke uit Nederland? Vast en zeker wel! Deze artiest is enorm populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen is hij heel bekend. Op zaterdag 29 juli kan je na 20.45 uur meezingen met Snollebolleke tijdens zijn optreden op Zomerhit op VRT 1 en VRT Max.

Net voor zijn optreden op Zomerhit sloegen we aan de zomerbar aan de jachthaven in Blankenberge een babbel met Snollebolleke.

Je komt vaak naar Vlaanderen, zou het kunnen dat ze u hier graag hebben?

“Ja, ik hoop het. Ik heb jullie wel graag alleszins. Ik woon 20 minuutjes van de grens. Ik zie het nogal als een apart iets. Als ik thuis vertrek dan ben ik binnen 20 minuten in Postel en Mol, en binnen een half uurtje in Turnhout. Ik ben dus ook veel in België. Ik geef toe: de ambiance en de sfeer in België is gewoonweg fantastisch. Ze zijn super beleefd, en bourgondischer dan in Nederland. Het gaat er hier allemaal ook wat rustiger aan toe. Ik kan me dus wel goed vinden in jullie cultuur en in het karakter van de Belgen.”

Is het hier anders optreden dan in Nederland?

“In het begin zijn de mensen hier iets bedeesder. Ik ben nu ook al zo’n tien jaar bezig en mensen kennen het concept nu wel van de liedjes die er echt uit springen. Vaak sta ik ook als laatste geprogrammeerd en de mensen zitten dan al in een sfeertje. Maar eerlijk, ik bemerk niet echt een groot verschil. Na een optreden zijn de Belgen wel altijd veel beleefder voor een foto. Ze doen dit dan rustig en wachten hun toer af. In Holland trekken ze aan m’n jasje om voor te steken, maar hier doen ze dit niet.”

Je hebt een leuke job: altijd maar ambiance brengen en mensen blij maken.

“Ik vind het altijd heel knap als kleine kunstenaar om ook andere emoties te kunnen lossen bij mensen. Daar kan ik ook zelf van genieten. Het zit al van jongs af in mij dat ik mensen aan het lachen kan brengen. Daar verdien ik nu mijn brood mee. Het is inderdaad mijn vaste job geworden. Dat is dan ook natuurlijk een ongelooflijk voorrecht.”

Snollebolleke is een veelgevraagd artiest in Vlaanderen. © PADI/Daniël

Je bent al 10 jaar bezig. Is er al veel veranderd in die voorbije jaren?

“Ja! Voor mezelf begon het allemaal uit een grap. Mijn eerste liedjes zong ik op een biljart bij mij in Best. En later dan in een dorpje verderop. Toen is dat dan ook uitgebreid. Zoals 5 jaar geleden hadden we een concert in het voetbalstadion van Vitesse Gelredome voor 30.000 mensen. Dus zoals je ziet, in die 5 jaar is het echt gegroeid… Een mens knippert met zijn ogen en we zijn tien jaar verder. Op dat moment sta je er niet bij stil, maar tien jaar later sta je daar wel eens bij stil.”

Op het podium breng je ambiance. Ben je thuis ook de ambiancemaker bij uitstek of draai je dan een knop om?

“Ik ben thuis heel rustig. Mensen verwachten altijd als ik op een feestje kom dat ze kunnen lachen. We kunnen natuurlijk lachen, maar het is niet dat ik dan overal het hoogste woord voer. Thuis vind ik het juist leuk om het eventjes rustig aan te doen. Ik heb ook twee kleine kindjes die geëntertaind moeten worden, anders zitten die ook heel de tijd op hun GSM. Optreden en thuis zijn is iets totaal anders.”

Kan je met uw muziek doorgaan tot aan je pensioen?

“Ja, ik hoop het. Ik ga ermee door zolang de mensen dat leuk vinden. Als je merkt dat het minder wordt, dan moet je stoppen. Als je zelf voelt dat het minder wordt, dan zou het best zijn dat je inderdaad stopt.”

Als je voor duizenden mensen moet optreden, welke kick geeft dat dan? Doet dat iets met uw persoon?

“Ik weet natuurlijk wel dat het een act is. Ik weet dus dat de mensen uit hun dak gaan, niet direct voor mij, maar om het fenomeen en de omgeving. De kick zit er natuurlijk wel in wanneer iedereen doet wat je zegt. Dat is wel een aangenaam gevoel. Als ik zou zeggen dat ik dat niet leuk vind, zou ik liegen.”

We zitten hier aan de kust. Wat vind je van West-Vlaanderen of ken je onze provincie niet?

“Vroeger verbleef ik een camping in Den Haan. Dat is wel al geleden sinds 2002. Tot vorig jaar verbleef mijn moeder hier nog en dan kwamen we ook eens op bezoek.”

Komt er in het najaar nog nieuw werk uit of heb je nog andere plannen?

“Op 9 en 10 september hebben we een eigen festival: Total Loss in Best. Ik woon daar ook. Ik geloof dat er 30.000 mensen per dag afkomen. Zaterdag is het al helemaal uitverkocht, maar voor vrijdag zijn er nog kaarten te koop. Daar staat nu mijn focus op. Daarna gaan we kijken of het nog mogelijk zou zijn om iets uit te brengen. We maken eigenlijk liedjes voor het optreden en niet zozeer voor de radio. We moeten dan ook niet twee singles per jaar uitbrengen. We zien wel, als we inspiratie hebben dan gaan we het uitvoeren.” (PADI)

Zaterdag 29 juli vanaf 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max: Sam Gooris, Stan Van Samang, Pauline, The Starlings, Pommelien Thijs, Snelle, Niels Destadsbader & Kenny B., Alvaro Soler, Kate Ryan &n Gustaph, DJ Licious, Snollebollekes.