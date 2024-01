Snelle scoort met ‘Achtentwintig’!

Met monsterhits zoals ‘Reünie’, ‘Smoorverliefd’, ‘Blijven Slapen (Maan) enz. is Snelle uit Nederland nog altijd één van de meest succesvolle artiesten in de Lage Landen. Vorige zomer scoorde hij met ‘Kijk Ons Nou’, een duet dat hij uitbracht met Metejoor en hij was ook special guest op zijn Sportpaleis-concerten. Samen met zijn Lieve Jongens-band trekt hij dit jaar op ‘Achtentwintig’-tournee, maar alle tickets – ook van het concert van 4 mei in Trix Antwerpen – zijn al uitverkocht. Met zijn nieuwe gelijknamige studioalbum doet hij het goed in de hitlijsten.

Snelle kwam natuurlijk ook naar Vlaanderen om zijn nieuw album te promoten. Wij reden naar Hove om deze joviale zanger te interviewen.

Hoe blik je terug op 2023, zowel muzikaal als privé

Snelle: “Goed! Het was een mooi jaar met de band. We speelden op mooie locaties en ik bracht een sterk album uit. Het was een rustig jaar van waardering. Niet per se qua agenda heel rustig, maar wel voelde het fijn als een mooi jaar. Ik maakte ook een mooie reis naar Afrika, daar ben ik het jaar mee begonnen. Ik mocht zelfs veel reizen, in combinatie met wat ik leuk vind – muziek maken met vrienden – dat maakt het een fantastisch jaar.”

In de voorbije twaalf maanden zag ik je inderdaad vaak in Vlaanderen. Een duidelijk bewijs dat het Vlaamse publiek je blijft en zelfs nog méér op handen draagt?

Snelle: “Elke keer als ik naar hier kom, verbaasd het me weer. De eerste keer in Brussel was het ergst. Ik dacht: oh ja, ook hier. Elke keer, als je een paar weken wegblijft, moet ik eraan wennen dat het ook ‘gang’ is. Tenminste, je hoopt het wel altijd. Het is leuk, ik kom graag terug. Ook nu voor meerdere dagen, vroeger was het vaak maar een dagje.”

Op 3 oktober 2024 werd je 28 jaar. En voila, je bracht net een album ’Achtentwintig’ uit. Is dat voor jezelf een cadeau om uw verjaardag te vieren?

Snelle: “Laten we het zo maar noemen. Wie jarig is, trakteer (lacht).”

Hoe anders klinkt deze cd dan je vorige albums?

Snelle: “Hij klinkt wat organischer, wat muzikaler. Dat komt omdat we zijn gaan touren met de band. Dat vertaalt zich niet altijd in de studio, maar die jongens kennen mij heel goed inmiddels en omgekeerd. Het was tijd voor een album dat we best wel samen hebben gemaakt, en dat gebeurde. Dat zal je vooral live wel horen, in het voorjaar gaan we weer op tour. Dit album gaan ze met nog meer passie en liefde spelen. Live wordt het meer doorvertaald in de studio en de studio wordt meer doorvertaald live. Het ligt dichter bijeen dan ooit.”

Wat maakt dat ‘Achtentwintig’ voor jou een bijzonder album is?

Snelle: “Het is grotendeels gemaakt met de producer van mijn debuutalbum ‘24’, maar dan met een groep muzikanten die op zich wel heel veel kunnen. Het was een speeltuin op zich.”

Naar goede gewoonte staan er ook op jouw nieuw album enkele samenwerkingen met o.a. Kraantje Pappie, Miss Montreal…. Krijg je als bekende Nederlander veel aanvragen om samen te werken? Met wie zou je nog willen samenwerken.

Snelle: “Met Joris (Metojoor) heb ik wel samen een liedje gemaakt voor zijn album. Maar verder had ik nog geen Vlaamse samenwerkingen. Joris en ik zijn zo close dat ik niet uitsluit dat we niet nog eens muziek samen zullen maken. Album ‘24’, ‘28’, dus ik stel voor dat hij op album ‘32’ er weer op staat (lacht). We doen het niet voor de verkoop, enkel voor de muziek.”

Ik weet al het antwoord, maar toch stel ik de vraag: hoe nauw was je zelf betrokken bij het maken van deze nieuwe cd?

Snelle: “Ja, ik ben er heel nauw bij betrokken geweest. Bij elke song ben ik erbij geweest. De uitdaging in dit album was om 12 verschillende liedjes te maken. Soms kies je er bewust voor om een album is dezelfde stijl te doen, deze keer kozen we daar bewust niet voor. Veel verschillende stijlen, maar wel allemaal mijn verhalen waardoor het een album van mezelf is geworden. Ook al sluiten de verhalen niet allemaal op elkaar aan. Ik ben waanzinnig goed geholpen met het schrijven en het produceren, maar de verhaaltjes kwamen van mij vandaan en dat is belangrijk, dat persoonlijke… Iedere keer bij een album wordt de band sterker met mij als persoon. Ik vind het leuk om iedere keer andere dingen te leren in de studio. Iedere keer heb ik dat na een gesprek met de muzikanten en de producers. Het is een leuke uitdaging om bij elk album meer te leren, waardoor je het iedere keer meer zelf kan doen. Zo kan elk album meer naar je hand worden gezet. Dat is bij dit album meer dan ooit voorgevallen.”

Ook jouw vorige single ‘Radio’ vinden we terug op het album, een single die het goed deed in Vlaanderen? Juist toch?

Snelle: “Ja, ik weet niet hoe het komt dat het zo goed loopt. Het ligt wel in dezelfde lijn als ‘Smoorverliefd’, wat in Vlaanderen het ook goed deed. Het is een beetje hetzelfde gevoel qua song. Misschien is het een vervolg-vibe dat mensen voelen. Maar ik vind het leuker om te zeggen dat het vooral magie is.”

Gekoppeld aan dit album is er ook een nieuwe tournee en die gaat lekker hard?

Snelle: “Volgens mij zijn we helemaal uitverkocht. We komen naar Trix (Antwerpen), ook alle zalen in Nederland zijn uitverkocht. We zouden het in ieder geval moeten kunnen regelen komende zomer, nog een paar mooie plekken in Vlaanderen zijn welkom.”

Ok, dé clichévraag: wat vind je zelf het leukste nummer op het nieuwe album?

Snelle: “Ik vind ‘Vandaag Is Van Mij’ een heel bijzondere song. Het is een song waar alles live is ingespeeld, inclusief drum. Dat was op dit album meer dan ooit. Het is een uitstapje qua genre. We krijgen er van fans, ook in Vlaanderen heel wat leuke reacties op. Maar het eerlijke antwoord is dat het elke dag anders is. Maar als ik vandaag naar buiten kijk is het ‘Vandaag Is Van Mij’ dat mij sterk aanspreekt qua song.”

Uit ’Achtentwintig’ verscheen ‘Hoodiedate’. Waarover gaat jouw nieuwe single?

Snelle: “Dat is een date met z’n tweeën in een hoodie. Dat gaat erover dat een date niet altijd in de bioscoop moet gaan, maar het ook in een hoodie kan.”

En in Vlaanderen koesteren we ‘Vandaag Is Van Mij’. Waarover gaat dat liedje?

Snelle: “Het gaat over het loslaten van de druk die je jezelf oplegt om te presteren in het leven. Het is geïnspireerd op mijn eigen leven. Iedereen krijgt daarmee op zijn manier te maken in het leven. Ik was een beetje in een spirituele fase, boeken aan het lezen en ik was daar veel mee bezig. Het is geen diepgaand liedje, maar alle dingen die ik uit de boeken heb geleerd, komen erin verwerkt voor. Jezelf ook vrijheid gunnen om te doen waar je zin in hebt. Leven in het vandaag.”

Naast jouw werk zijn er uiteraard nog heel waardevolle dingen in jouw leven, zoals jouw moeder. Die krijgt op jouw nieuwe album ook een mooi eerbetoon. Vertel!

Snelle: “Elke rapper heeft een liedje over zijn moeder, dus het werd tijd (lacht). Ik was een liedje aan het schrijven over een moeder die ik op straat zag lopen met haar kind. Ik vind dat een moederinstinct en wou daarover een liedje schrijven. Toen merkte ik dat het eigenlijk ook over mijn moeder ging, dat had ik onbewust niet door. Toen heb ik het tweede strofe iets specifieker over haar geschreven. Ik heb ze uitgenodigd in de studio om te luisteren naar het album. Toen we aan nummer 6 kwamen, was het huilen geblazen. Ik vind het soms moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar om het in een liedje te doen, is helemaal mijn stijl.”

Als je op je 28ste al zo succesvol bent, wat wil je dan nog allemaal muzikaal bereiken in dit leven?

Snelle: “Uhm, het is echt supercliché, maar de avonden die we doen tijdens een clubtour die ga ik meer waarderen dan ooit. Misschien ook omdat ik ouder word, ik weet niet waarom. Vroeger, twee jaar geleden, ging het allemaal zo snel dat ik er niet altijd bij stil kon staan. Nu merk ik dat ik meer kan genieten van de avonden in de clubs. Het is magisch dat honderden mensen samen komen, waaronder de crew en dat er voor een paar uur niets anders bestaat dan de connectie die we met de zaal hebben en de muziek waarover we het hebben. Dat gevoel en die vrijheid ervaren is letterlijk het allermooist wat er is. Ik hoop dat ik dat heel lang mag houden. Dat is de droom, in welke vorm, dat maakt niet uit. Zolang de connectie en dat gevoel er is.“

Snelle © PADI

Wat mag ik je toewensen voor 2024?

Snelle (denkt even na): “Ik denk dat het allerbelangrijkste nog altijd gezondheid is en dat de rest vertrekt vanuit gezondheid. Doe dan maar gezondheid, de rest komt vanzelf!” (PADI)

Het nieuwe album ‘Achtentwintig’ kan je fysiek aankopen of ook downloaden via de grote streamingplatforms. Het album verscheen op het House of Entertainment-label.