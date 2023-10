‘Sint in de Piste’ en ‘Wintercircus Vlaanderen’ dit jaar terug te vinden op de Grote Markt van Sint-Niklaas

Elk jaar trekt een straffe delegatie internationale circusartiesten richting het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas voor het allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen. Ook dit jaar is dat niet anders. Op 18, 19, 25 en 26 november 2023 zetten de artiesten, de Sint en zijn pieten de grootste circustent in Europa helemaal op zijn kop tijdens een gloednieuwe editie van Sint in de Piste. Het dak van diezelfde tent gaat er ook op donderdag 23 november 2023 helemaal af voor Wintercircus Vlaanderen. Jarenlang kende die impressionante circustent zijn thuisbasis op de Grote Markt van Sint-Niklaas, maar door geplande werken aan het plein, moest de organisatie uitwijken naar de nabijgelegen bedrijfsterreinen van SVK. Dat oorspronkelijke plan viel echter recentelijk in het water door onverwachte omstandigheden. Met de hulp van de stad Sint-Niklaas vond de organisatie al snel een nieuwe – of zullen we zeggen oude – locatie. Terug naar de vertrouwde Grote Markt!

“Voor ons is de gezondheid van onze bezoekers en onze crew een topprioriteit. Wanneer daar twijfel over bestaat, kunnen wij onmogelijk onze ogen sluiten. Samen met de stad Sint-Niklaas, die ook hun plannen voor ons aanpassen, hebben we een oplossing gevonden en keren we met plezier terug naar de Grote Markt. We doen al jaren onze shows daar, met succes, dus we zijn tevreden. De bereikbaarheid is perfect en de hele crew kent de locatie als hun broekzak. Het is en blijft een toplocatie en alles zit dus op de rit om er opnieuw een topeditie van te maken”, klinkt het bij organisator Marc Boon.

Tijdens de anderhalf uur durende show met vliegende, jonglerende, zwevende en balancerende wereldacts, wat uniek is in Vlaanderen, viert het publiek samen met de Sint en zijn Pieten zijn jaarlijkse terugkeer. ‘Het Allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen’, een titel die het circusspektakel Sint in de Piste niet zomaar krijgt, bevat niet alleen tonnen Sinterklaasliedjes, maar ook vuur, paarden, trampolines, adembenemende kostuums, een magische belichting, een fantastisch live circusorkest, een showballet, vinnige musicalartiesten en tal van verrassingen. Deze totaalbeleving voor het hele gezin gaat dit jaar door op zaterdag 18, zondag 19, zaterdag 25 en zondag 26 november 2023, steeds om 10.30 uur, 14 uur en 17 uur. De place to be is naar goede gewoonte de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Op donderdag 23 november 2023 is het op diezelfde toplocatie ‘jouw afspraak met de wereldacts’. De Sint en zijn Pieten stappen tijdens Wintercircus Vlaanderen even opzij en laten de spotlights voor de volle 100% schijnen op de impressionante selectie wereldacts. Die laatste laten het publiek nooit onberoerd, met de meest halsbrekende stunts en adembenemende, unieke talenten. De twee uur durende show vliegt voorbij, soms letterlijk! Er is een pauze voorzien en de show is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Er zijn bijzonder voordelige tarieven en leuke incentiveformules voor groepen en bedrijven beschikbaar. (PADI)

