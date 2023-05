Singlevoorstelling én groot muzikaal feest van Christina Loreena in Blommenhof in Staden

Op zondag 21 mei is Christina Loreena terug present in feestzaal Blommenhof in Staden. Die namiddag stelt Christina haar nieuwe single voor. Er zijn ook heel wat optredens.

De zaal op het Guido Gezelleplein 12 in Staden opent de deuren om 12 uur. Er zijn optredens voorzien van Stephen Six, Hans Hanssens, Goosen Luytjes, Dave Calbo, Sammy Bergmans, Fabrizio Zeva, Salim Seghers én Christina Loreena. De show met een bord met verrassingsbrood en dessert, inclusief een gratis cd-single kost 25 euro. Kinderen betalen 12,50 euro. (PADI)

Vooraf storten op het rekeningnummer van Rudy Swartenbroeckx BE07 0017 2462 7866. Info en tickets: 0496 74 44 32.