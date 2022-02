Singer-songwriter Milow komt op vrijdag 8 juli met symfonisch orkest naar Middelkerke

Na de bekendmaking van Hooverphonic volgt met Milow opnieuw een topartiest op de affiche van de concertreeks ‘A Symphonic Evening With …’ deze zomer in Middelkerke. Milow zal worden begeleid door het 20-koppig Antwerp Philharmonic Orchestra. De singer-songwriter brengt trouwens dit voorjaar een nieuw album uit en stelt dat, samen met zijn vele hits, graag voor op vrijdag 8 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. De ticketverkoop start op dinsdag 8 februari om 10 uur.

Milow laat in 2004 een eerste keer van zich horen op Humo’s Rock Rally. Hij haalt de finale, maar wint net niet. Zijn debuutalbum verschijnt twee jaar later en betekent de start van een succesvolle muziekcarrière. Als getalenteerd nieuwkomer schittert hij ook live op Rock Werchter (2007), TW Classic (2008) en Werchter Boutique (2008). Hij is hiermee de eerste artiest om de drie festivals te spelen. Milow rijgt daarna de ene hit aan de andere en wordt tot hiertoe beloond met 12 MIA’s. Ook Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland sluiten in de loop van de jaren de singer-songwriter in de armen. Naast nummers schrijven heeft Milow bovendien een oor voor jong talent. Hij nam onder meer Selah Sue (2007) en Emma Bale (2015) mee op tournee.

Na zeven studio-albums en liefst 26 (!) singles in de Vlaamse Ultratop 50 staat Milow op vrijdag 8 juli 2022 met het Antwerp Philharmonic Orchestra achter zich, op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Hij stond eerder ook al met het orkest op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen. ‘You Don’t Know’, ‘Ayo Technology’, ‘Howling at the Moon’, ‘You And Me (In My Pocket)’ en ‘Whatever It Takes’ zijn stuk voor stuk songs die met een symfonisch extraatje zullen schitteren op een warme zomeravond aan onze Belgische kust. (PADI)

De ticketverkoop start op dinsdag 8 februari om 10 uur op www.popuparena.be./