Silt ontvangt ‘25 jaar De Laatste Showband’ exclusief in West-Vlaanderen: “Improvisatie was onze grootste sterkte!”

Op de najaarskalender van Silt staat tussen de artiestenparade een opmerkelijk jubileumconcert gepland. Op maandag 2 december 2024 komt de fameuze ‘De Laatste Showband’ langs om hun 25ste podiumverjaardag te vieren. Voor de gelegenheid brengen ze niemand minder dan Ian McCulloch, B.J. Scott en Rick De Leeuw mee. Het optreden in Silt is hun enige West-Vlaamse passage.

Op 10 maart 2011 kondigde toenmalig presentator van De Laatste Show Michiel Devliegher voor de laatste keer De Laatste Showband aan. Die avond brachten ze als ultiem sluitstuk het intense ‘Avec le temps’ van de Monegaskische chansonnier Leo Ferré. De eindsong met De Laatste Showband werd het traditionele hoogtepunt van iedere aflevering. Lid van het eerste uur Bert Embrechts weet nog perfect met welk nummer ze hun eerste Laatste Show moesten afsluiten. “’The lion sleeps tonight’, in de versie van Helmut Lotti. De kenmerkende ‘awimbawé’ waren mijn eerste zangstondes” (lacht). In de 12 seizoenen dat de populaire ‘late night talkshow’ op de openbare omroep liep – de eerste in zijn soort in ons land – begeleidde De Laatste Showband verder een indrukwekkende melkweg muzikale sterren. Van Will Tura tot Steve Wynn, van Emmylou Harris tot Tom Jones, van Suzanne Vega tot Randy Newman.

De Laatste Showband was meer dan een begeleidingsband. De groep was belangrijk bindweefsel voor de show, want ze kwamen per gast telkens met originele introdeuntjes. Ook de band zelf raakte enorm aan elkaar gehecht. De Laatste Showband bestand naast Bert uit Jan Hautekiet, Chris Peeters, Patrick Riguelle, Paul Poelmans en Joost Van den Broeck. “Ook na De Laatste Show bleef de kameraadschap groot. Daarom beslisten we om die korte jubileumtournee te doen.”

Geïmproviseerde ‘Message in a bottle’

Hun flexibiliteit om in een handomdraai het geplande eindnummer in te studeren, verbaasde zelfs de allergrootste sterren. “Improvisatie was onze grootste sterkte. Op 11 november was Sting te gast in De Laatste Show”, getuigt Bert. “Hij zou er enkel praten over zijn nieuwe album en niet met de band spelen. Uiteraard vond ik dat als bassist bijzonder jammer. Gelukkig was ‘enfant terrible’ uit de basketwereld Dennis Rodman er ook. Die zette Sting aan tot een geïmproviseerde versie van ‘Message in a bottle’, zodat hij toch tussen ons belandde. Uiteindelijk was Sting enorm onder de indruk van ons métier, dus gooiden we het geplande eindnummer in de prullenbak.”

Tournee met mooie gasten

Een andere graag geziene muzikale gast bij De Laatste Show was Ian McCullogh van de Britse newwavepioniers Echo & The Bunnymen. Opnieuw Bert Embrechts: “Ian kwam enkele keren langs bij De Laatste Show. Ondertussen is er tussen De Laatste Showband en McCullogh een oprechte vriendschap gegroeid. Daarom ben ik erg trots dat hij ons vergezelt tijdens onze jubileumtournee. B.J. Scott is er ook bij. Zij deed geregeld de ‘backings’. Nederpopicoon Rick De Leeuw rondt ons bandje muzikale gasten af.” (PADI)

Het optreden vindt plaats op maandag 2 december – 20 u. in de Grote Zaal van Silt.

Kaartjes (€ 38) kun je reserveren via www.silt.be