Showtime in ’t Ruitercentrum in Roeselare

Op zaterdag 22 oktober ben je vanaf 17 uur welkom voor showoptredens in ’t Ruitercentrum, Piljoenstraat 2A in Roeselare.

Om 18 uur beginnen de optredens. Op de affiche prijken Nicolas, Ever-Lynn, Kurt Crabbé, Danny Diëgo, Leah Bien, Bandit, Lisa Leman, Gregory, Jordy Vannett, Jason Bradley. Hans Hanssens zal niet alleen zingen, want hij staat ook in voor de presentatie. Eén toegangsticket kost 15 euro in voorverkoop, aan de deur 20 euro. (PADI)

Info en tickets: 0479 30 19 00