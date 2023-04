‘SHOWTIME’ in Owla Brugge: vernieuwend, verrassend, spectaculair, niét saai, adembenemend én… zeker voor herhaling vatbaar!

Van niets beginnen aan een nieuwe show. Inderdaad, vanaf een wit blad papier starten en dan maar brainstormen hoe de nieuwe zomershow er kan en zal uitzien. Je moet maar dat risico durven nemen. Dat deden Zowie en Mon van Owla Brugge. Wellicht begonnen ze met knikkende knieën aan de uitwerking van hun zomerproject, maar dankzij de inzet van een sterk team serveerden ze op dinsdagavond 18 en woensdagavond 19 april al hun avant-premières van de nieuwe show ‘SHOWTIME’ in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Of het mooi was? We formuleren het liever anders: het was vernieuwend, verrassend, spectaculair, adembenemend, niet saai, verbluffend… én zeker voor herhaling vatbaar. Rond middernacht zagen we dan ook niets anders dan glunderende gezichten de zaal verlaten.

Om 20.20 uur begon Dirk Van Vooren met de opwarming van het publiek. Als DJ van dienst werden er bekende deuntjes gebruikt om het publiek in de juiste stemming te brengen. Een kwartier later was het dan zover en ging de ‘internationale SHOWTIME’ van start. Ivann en de dansgroep kregen de eer om die te openen.

Georgette en Rafael © PADI/OBI

Wat volgde was een aaneenschakeling van muziek, humor, dans, goochelacts en acrobatie. De show lag géén seconde stil en dat was voor een avant-première zeker en vast al een succes. We gaan de hele show niet in detail bespreken, want die moet je zelf gaan bekijken. Mooi was wel het moment toen goochelaar Rafael de hulp inroep van iemand uit het publiek. En daar stond Georgette alias Dirk Van Vooren recht, die met veel plezier de goochelaar op het podium hielp en die ook zelf enkele goocheltrucs mocht uithalen. Leuk was dat, het publiek genoot en er werd veel gelachen. Vooral toen Georgette plots op het podium stond zonder bh aan, met dank aan de goochelaar. “Hier sta ik dan zonder bh aan op het podium van zaal Owla”, grapte Georgette.

Liliane Saint–Pierre © PADI/OBI

Dirk Van Vooren was eveneens presentator van dienst. “In deze locatie zitten we nu met het grootste kerkkoor samen dat hier al ooit was te horen”, vertelde hij. Hij stelde voor dat het publiek even meedeed. De alombekende kreet ‘Olee Olaa’ van Raymond van het Groenewoud (of was het Ramond?) veranderde in ‘Olee OWLA’, kwestie van toch wat promo te maken voor de zaal. Goed gevonden!

De pater en zijn nonnetjes © PADI/OBI

Ook pater Owla was van de partij. Als hoofd van het nonnenklooster stelde hij zijn aanwezige nonnetjes voor. En wat een namen die nonnen hadden, je moet er maar opkomen. Goed gevonden!

Johnny Logan maakte een diepe buiging voor Helmut Lotti. © PADI/OBI

19 april bleek dan ook weer een speciale dag te zijn voor Johnny Logan. Op die dag in 1980 won hij immers met ‘Whats Another Year’ voor de allereerste keer het Eurovisiesongfestival in het Nederlands Concertgebouw in Den Haag. Voor Johnny blijft dat een belangrijk moment in zijn leven. Hij besloot van deze verjaardag dan ook te vieren met het publiek in zaal Owla.

Op het einde van zijn optreden feliciteerde Johnny de organisatie met dit event. Hij deed een oproep naar iedereen om zeker reclame te maken voor dit zomerevent. “Zeg tegen allemaal dat ze moeten afkomen of ik kom jullie opzoeken in jullie huis”, grapte hij.

Helmut Lotti © PADI/OBI

Sterke acrobatie © PADI/OBI

Besluit: Owla Brugge nam de uitdaging aan om met een nieuwe zomershow uit te pakken. Ze slaagden in hun opzet, want ‘SHOWTIME’ mag gezien worden, met zijn mix aan muziek, humor, acts, acrobatie, enz. Het is echt een (inter)nationale show geworden, met de aanwezigheid van de internationale artiest Johnny Logan, de (inter)nationale Vlaming Helmut Lotti, de sterke goochelacts van Rafael, de wondermooie stem van Ivann, de ervaring van Dirk Van Vooren, de klasse van Liliane Saint-Pierre, het zevenkoppig orkest onder leiding van Lou Roman, de twee prachtige stemmen qua backings (o.a. Nadia, de mama van zanger Ivann), de dansgroep met vier dames en twee heren (Showcase Dancers), de prachtige belichting, het kwalitatieve geluid (niet te luid, niet te stil) én een sterke internationale act met het Duo Giurintano. ‘SHOWTIME’ is zéker en vast een bezoekje waard hetzij om te genieten met twee of in groep. Wat je allemaal voor je toegangsticket krijgt is méér dan de moeite. Je zal er zeker en vast geen spijt van hebben. (PADI)

Liliane Saint-Pierre © PADI/OBI

‘SHOWTIME’ in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge op vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 juni, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli, vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Tickets: www.owlashowtime.be