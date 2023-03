Show Stan Van Samang in Het Perron in Ieper: Twee keer applaus!

Stan Van Samang trad op in Het Perron in Ieper in een organisatie van PMLE.

Die avond weerklonk er twee keer luid applaus. Eén keer na het optreden van Stan dat formidabel was verlopen. Het publiek bleef maar in de handen klappen, waardoor Stan nog eens terugkeerde om een extra liedje te zingen. Backstage was er ook applaus voor organisator Mike Peccue van PMLE, want die dag was hij immers jarig. Een glaasje, taart, applaus én natuurlijk een foto met Stan hoorden daar bij. (PADI)