Show ‘Jonger dan je denkt’ laat Porseleinhallen in Wevelgem dansen

Dinsdag en woensdag nodigde de ouderenadviesraad uit Wevelgem de senioren uit voor een gevarieerd muzikaal programma in de Porseleinhallen.

Presentator Eddy Herman presenteerde het programma met humor aan elkaar. Het showballet Showcase danste met flair in kleurrijke kostuums, van grappige swing tot luchtige burlesque. De Carto(o)n-act vertrok van een kartonnen kostuums en liet 40 verschillende bekendheden op grappige wijze passeren. Violist Stijn Van De Voorde speelde zowel klassiek als hedendaagse nummers en schuwde het publiek niet. Top of the bill was Luc Steeno die al bij het eerste nummer de zaal meekreeg en een polonaise van meer dan 100 deelnemers op gang trok. Het was een geslaagde namiddag met een pluim voor alle vrijwilligers. (PADI – foto’s Paulette)

Info: www.wevelgem.be/jonger-dan-je-denkt