‘Shiver In The Dark World Tour’ van Dire Straits Experience in Brussel: “Dichterbij het originele is niet mogelijk!”

Dit is een pareltje van puur genieten van muziek. Ze kwamen al enkele keren naar België. In het begin was de ticketverkoop wat aarzelend, maar ondertussen verkopen ze elk concert heel snel uit.

Wereldwijd doen ze dit, en dat is ook voor een reden. Het is gewoon geen coverband, ook geen tributeband, maar het dichtste wat je kan komen bij de originele Dire Straits. Origineel Dire Straits bandlid Chris White zorgt dat de muziek verder leeft, zodat de fans de show kunnen zien die ze dachten nooit meer te zien. Want Mark Knopfler heeft duidelijk aangegeven dat er nooit geen reunië meer komt In ‘Terence Reis’ heeft Chris zelfs een meer dan waardige leadzanger en gitarist gevonden. Hij speelt op dezelfde manier, en zingt met dezelfde charme. Persoonlijk vind ik hem zelf veel oprechter & charmant dan Mark zelf. Hij heeft er gewoon oprecht meer plezier in. Met zeven staan ze op het podium en creëren zo het echte Dire Straits geluid. Soms volle bak, zoals de grootste hits ‘Sultans Of Swing’, maar ook echt muzikaal heel mooi ingetogen zoals ‘Private Investigations’. Dit concert was reeds snel uitverkocht, maar als ze nog eens naar België komen, zorg aub dat er snel bij bent, zet je vooroordelen opzij want dit is gewoon heel dicht bij het orgineel. Die mannen spelen over de hele wereld en overal krijgen ze meer en meer fans. Op 22 mei 2025 komen ze naar het Forum in Luik. Er zijn nu nog tickets beschikbaar. Aarzel niet en verzeker je plaatsje in een muzikale roalercoaster van fantastische legendarische live muziek! (PADI & Sandro)