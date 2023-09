Shancy stelt haar nieuwe single voor in Sfeercafé De Mosselmarkt in Passendale

Op zondag 17 september stelt zangeres Shancy uit Aartrijke haar nieuwe single ‘In Mijn Dromen’ voor in het Sfeercafé De Mosselmarkt in Passendale. Er zijn ook optredens van Tonny De Paepe, Jason Bradley en The Rising Stars.

Shancy – afkomstig uit De Panne, maar nu woonachtig in Aartrijke – brengt komende zondag al haar vierde single uit, na ‘Samen Dansen’, ‘Eens Komt De Dag’ en ‘Vlieg Met Me Mee’. Haar vorig lied werd geschreven door Paul Bruna. Haar nieuwe song ‘In Mijn Dromen’ werd geschreven door Roy Otters, die in Apeldoorn (Nederland) woont. De clip werd opgenomen in Utrecht. De melodie is van Alvaro Estrella Baila Baila. Shancy hoorde dat liedje in de fitness en wist toen al dat dit haar volgende single – weliswaar in het Nederlands – zou worden. (PADI)

Welkom op zondag 17 september vanaf 10 uur in Sfeercafé De Mosselmarkt, ’s Graventafelstraat 24 in Passendale. De dag start met een aperitief, gevolgd door een breughel- en kaasbuffet. Er is ook koffie en taart. Tussenin is er de singlevoorstelling en zijn er eveneens optredens. Eén ticket kost slechts 30 euro. Reserveren via 0498 79 54 45 of 0475 85 91 55.