Serge Gobin alias Bingo staat na 34 jaar met ‘Arabeat’ op het podium van MENT in Diksmuide: “Het begon als een aprilgrap”

De opnames van MENT op de Markt in Diksmuide werden afgesloten door de 68-jarige Serge Gobin, die het nummer ‘Arabeat’ bracht waarmee hij 34 jaar (!!!) geleden in de hitparade stond.

“Het begon met een aprilgrap. Ik werd al een viertal keren gevraagd om met dat nummer op andere grote party’s te staan en toen zei ik altijd dat ik dat nooit meer zou doen. Er is immers een tijd van komen en een tijd van gaan. Op 1 april zette ik op m’n sociale media dat ik die avond met ‘Arabeat’ zou optreden in het Antwerpse Sportpaleis. Marc Hallez van MENT liet direct weten dat hij mij ook zou programmeren op maandag 3 juli op de Markt in Diksmuide. Ik liet aan Marc weten: ’t is 1 april hé, ’t is een aprilgrap”, lacht Serge. “Veertien dagen geleden kreeg ik bericht van Marc dat hij mij toch had geprogrammeerd voor deze opname. Ik dacht: wat nu! Ik haalde m’n kostuum van toen uit de doos. Ik haalde ook de danseressen uit de doos. Na 34 jaar zien ze er nog altijd goed uit. Ze zijn nog goed verzorgd en niet verouderd”, lacht Serge, die vooraf helemaal niet met stress zat. “Zag je mij al ooit met stress? Ik heb een zoon Gilles van 41, een dochter Nano van 14 jaar. Die houden mij fit. In de toekomst wil ik toch nog enkele keren optreden en enkele nummers brengen, maar het is niet m’n bedoeling om ieder weekend op een podium te staan. Ik blijf wel bezig. Ik ben zelfs bezig met nieuwe plannen rond een tv-programma.” (PADI)

Maandagavond: Bingo op het podium van MENT op de Markt in Diksmuide. © PADI/Daniël

Bingo met ‘Arabeat’ zie je op vrijdagavond 4 augustus op MENT TV.