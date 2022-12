Sennek: van de IKEA naar het Eurovisiesongfestival en via Parijs naar De Kleine Beer in Beernem

Maandagavond stond er een try-out van Sennek geprogrammeerd in De Kleine Beer in Beernem. Ken je zangeres Sennek nog niet? Dat is best mogelijk. Misschien zegt de naam Laura Groeseneken je meer. Dit is dé zangeres die in 2018 met de song ‘A Matter Of Time’ ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Lissabon (Portugal). Na dit internationaal liedjesfestival was ze een beetje de muzikale weg kwijt. Na een grondige bezinning besloot ze naar de Culture Centra te trekken met bekende Eurovisiesongfestivalliedjes, maar dan wel in een gloednieuw én – nadat we het hoorden – prachtig muzikaal jasje gestoken. Vanaf 13 januari zet ze iedere maand één nieuwe cover op Spotify met als doel de release van de EP in april 2023.

Sennek betrad het podium, samen met drie topmuzikanten, en begon met ‘Amar Pelois Dois’, gevold door ‘Gelukkig Zijn’ en ‘Poupée de Cire’. “In 2018 ben ik naar Lissabon geweest”, zegt Sennek tegen het publiek. “Later bracht ik nieuwe muziek uit, maar ik vond mijn draai niet. We kwamen dan terecht in een heel bizarre tijd, zonder dat ik het C-woord gebruik. Dan besloot ik van het Eurovisiesongfestival bij mezelf af te ronden. Misschien kon ik daarna wel verder. Bij MNM mochten we tijdens de week van het Eurovisiesongfestival een liedje brengen over het Eurovisiesongfestival. Dat smaakte zo naar meer, zodat we dachten van iets errond te doen op een heel gezellige manier, met een zittend publiek in een intieme setting in plaats van in een groot stadion waar ik ooit stond voor die internationale tv-show. Toen telde de show, maar het liedje zelf blijft belangrijk. De tekst blijft belangrijk.”

Sennek © PADI

Sennek zong ‘Poupée de cire en ‘Ne partez pas sans moi’. Daarna vertelde ze: “Ik werkte in de IKEA, was bezig met mijn muzikaal avontuur, verbouwde op dat moment ook een huis. Ik tourde eveneens nonstop met Ozark Henry. Ik leerde veel van hem en van m’n muzikant Didier, die ook meespeelde. Na het Eurovisiesongfestival viel ik echter in een zwart gat. Ik denk niet dat ik de enige ben die dat al meemaakte. Ik werkte immers negen maanden aan iets en dan zat ik plots thuis in mijn eentje cornflakes te eten. Dat was even slikken. Ik ging terug naar de IKEA en begon opnieuw kussens te schikken in zetels, maar dat ging niet meer. Ik besloot dan maar van mij volledig te focussen op de muziek. Dat is mijn beste beslissing ooit geweest. Ik zing nu ‘Puppet on a string’ van een artieste die ook veel op haar blote voeten optrad net zoals Ozark Henry.”

Sennek in CC De Kleine Beer in Beernem. © PADI

Sennek kreeg het publiek ook mee met ‘Where are you now?” en kreeg een heel luid applaus toen ze met de song ‘Voila’ afsloot. Over ‘A Matter Of Time’ wilde ze het volgende kwijt: “Met die song experimenteerden we heel veel. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat het mooi was zoals het was. Ik ben nog altijd heel blij dat het dit liedje werd. Ik koos voor ‘A Matter of Time’ omdat ik dacht: misschien moet ik dat binnen 20 jaar nog zingen. Ik ben voor de Delvaux-tas gegaan en niet voor het funky Louis Vuitton-model. Heel dat liedje was een serieuze bevalling. Aan ‘A Matter Of Time’ is er lang gewerkt. Ik schreef dat liedje met Alex Callier. Later ging ik naar Parijs om er verder aan te schrijven. Ik vond het supergoed, maar Alex vond het maar niets. Uiteindelijk mocht ik het toch gebruiken. Alex vond het niet goed, omdat ik het niet bracht als een diva. Dat refrein is er één met diva-kapsones en moest dus zo worden gezongen. Hij heeft wel gelijk, want ik ben niet zo’n diva als Alex Callier (lacht)”. Dan zong Sennek haar Eurovisiesongfestivalnummer. Ze bracht ook ‘Arcade’, ‘Rise like a phoenix’, ‘Dingedong’, ‘Birds’ (de mooiste song die Anouk uitbracht!) en ‘Ooh ahh just a little bit’. Bisnummer één was ‘What’s another year’. “Mijn vriend komt uit Ierland. Dit land won zeven keer het Eurovisiesongfestival, wij maar één keer. Ik moest dus wel één song van Ierland in m’n repertoire opnemen”, bekende Sennek, waarna ze na de song van Johnny Logan besloot: ““Ik was naar een bijeenkomst geweest van de fanclub van het Eurovisiesonfestival. Een aanwezige mevrouw heeft een Nicole & Hugo-museum. Ze vroeg of ik een brief naar hen wilde schrijven. Ik deed dat, maar één week later kreeg ik te horen dat Nicole plots was overleden. Er zat nog geen liedje van Nicole & Hugo in mijn setting. Ik besloot om deze avond af te sluiten met een eerbetoon aan Nicole Sigal. Een eigen versie van ‘Goeiemorgen Morgen’.” (PADI)

© PADI

Sennek is met ‘Eurovision Unplugged’te bewonderen op 20 januari 2023 in De Melkerij in Zemst, op 27 januari in GC De Wildeman in Herent, op 25 mei 2023 in GC Blikveld in Bonheiden. Tickets en info via www.sennek.be