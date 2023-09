Seniorenraad Anzegem brengt met 220 personen eerste bezoek aan Het Kustschlagerfestival in Plopsa De Panne

Woensdag waren een delegatie van het gemeentebestuur en ook de seniorenraad van Anzegem met 220 personen voor de allereerste keer present op Het Kustschlagerfestival in Plopsa De Panne.

Met maar liefst drie autobussen met in totaal 220 personen woonden ze deze daguitstap bij. ’s Middags mochten de ingeschrevenen tafelen in het Plopsa Hotel, waarna ze de optredens konden bijwonen in het Proximus Theater van Herbert, Paul Bruna en Willy Sommers. Volgens Frank Veys, voorzitter seniorenraad, was het de eerste keer dat men naar dit muzikaal event afzakte. In de voorbije jaren bracht men met de groep een bezoek aan de Pier in Blankenberge. “We kregen het aanbod om nu eens die show bij te wonen, met onder andere een optreden van Willy Sommers. Voor ons een leuke herinnering, omdat we vorig jaar Willy Sommers mochten verwelkomen op ons seniorenfeest in Anzegem. We zijn hier met 220 personen en dat is praktisch evenveel als onze trip in 2022. We doen zo’n daguitstap om de mensen de gelegenheid te bieden aan een betaalbare prijs een mooie dag mee te maken.”

Een delegatie van het gemeentebestuur, samen met een delegatie van de seniorenraad. © PADI/Daniël

Een delegatie van het schepencollege was ook aanwezig, met o.a. Christophe Vandererven, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Davy Demets en de gewezen schepen Anja Desmet. Schepen Ducatteuw kwam wat later toe. (PADI)

