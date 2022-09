Selah Sue zingt ‘There Comes A Day’

Met ‘Pills’ sprak Selah Sue openlijk over haar relatie met antidepressiva: de diepe teksten contrasteerden met de popklanken van het nummer dat inmiddels meer dan 5 miljoen streams heeft verzameld.

‘There Comes A Day’ weerspiegelt een nieuwe persoonlijkheid van Selad Sue: de verlichte. Het idee dat we altijd gevalideerd moeten worden op wat we doen, maar wat doet het er echt toe? Dit kan ons verdrietig maken, maar ook geamuseerd. Selah Sue probeert het weg te lachen en verder te gaan. “Deze titel beschrijft perfect mijn gemoedstoestand: hoop op betere dagen”, zegt Selah Sue. (PADI)

Live op 12 oktober in Luik, 13 oktober in AB in Brussel, 29 oktober in De Roma in Antwerpen.