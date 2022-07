Schreven Niels Destadsbader of Camille Dhont undercover succesvolle thriller ‘BV-Day’?

Nadat we ons afgelopen voorjaar voor de tweede keer mochten uitleven bij het zoeken naar welke Bekende Vlaming er verstopt zat onder het pak van Cycloop, Edelhert of Robots, lijkt er deze zomer een nieuwe zoektocht aangebroken: die naar welke BV er in zijn of haar pen kroop om een thriller neer te schrijven. Als we de reacties mogen geloven een zeer interessante thriller, maar wie noemt zich sinds enkele maanden Chris Van Gansbeke? Wij namen, schriftelijk, contact op met hem of haar en kwamen al te weten dat de persoon vertrouwd is met radio en televisie en een connectie heeft met onze provincie. Waarom dan dus geen creatieve duizendpoten als Niels Destadsbader of Camille Dhont. Of zouden er nog andere mogelijkheden zijn?

Alles draait rond het boek “BV-Day”, een eenmalig project van een BV waarin collega’s als het ware vermoord worden. En dat in een thriller van exact 150 pagina’s. “Voor alle duidelijkheid: alle BV’s in het boek zijn verzonnen namen, waarbij ik uiteraard wel enkele bestaande collega’s in het achterhoofd hield. Toch is elk personage meestal een combinatie van verschillende Bekende Vlamingen. Niemand kan of moet zich dus geviseerd voelen en dat was ook niet de bedoeling”, laat de auteur optekenen. “Ik vergroot ook bepaalde zaken uit, maar wie het boek leest zal merken dat er weerhaakjes aan het verhaal zitten. Het is niet zo vrijblijvend als het lijkt. Ik stel het BV-schap anno 2022 best wel een beetje in vraag en ik schop, zij het eerder zacht, een geweten af en toe.” Of die bewuste BV’s zichzelf al herkend hebben in de boeken en op het juiste spoor zitten? “We hebben aan een aantal mensen die ik erg respecteer gevraagd om peter of meter te worden van het boek en het te promoten. Dat kon ik natuurlijk moeilijk zelf doen. We wachten nog een aantal reacties af, maar de eerste reacties zijn alvast positief. Ik merk ook dat een aantal lezers uit zowel Vlaanderen als Nederland de humor wel kunnen smaken. Eén BV met wie ik goed bevriend ben en een aantal zelfde passies deel, heeft me meteen ontmaskerd, zelfs nog voor hij het boek gelezen had. Een magische truc, vermoed ik. Hij heeft alvast beloofd om te zwijgen als een… graf.”

Of schreef Camille een boek? © PADI

“Geen flauw benul wanneer ik ontmaskerd word, maar de pret mag toch nog even duren. Dat ik vroeg of laat ontmaskerd zal worden, hoort bij de hele machinerie. Hoe lang dat zal duren, valt moeilijk in te schatten. Ik laat het allemaal wat op me afkomen en kijk aan de zijlijn toe hoe de gimmick verder evolueert. En ondertussen ben ik vlijtig bezig met een ander boek dat overigens bij een andere uitgever zit. Dus neen, signeersessies bij de boekhandel lijken onder de vlag van Chris Van Gansbeke nog niet meteen aan de orde. Dit boek wordt trouwens ook het enige boek dat ik onder dat pseudoniem zal schrijven. Ik ben niet van plan me te meten aan de vele uitstekende thrillerauteurs die Vlaanderen rijk is. Mijn boek is overigens ook van een heel andere rangorde. Ik hoop dat het originele basisidee, wat ik nooit eerder in een boek las of zag, wordt gewaardeerd. Ik sprak geregeld met auteurs van spannende boeken en die beweren allemaal dat een thriller schrijven in feite iets van wiskunde heeft. En ik was altijd heel slecht in wiskunde.”

Of ‘Chris Van Gansbeke’ ons nog meer op weg kan zetten waar we hem of haar van moeten kennen? “Ik ben vertrouwd met radio en televisie en heb een connectie met West-Vlaanderen, als je dat wat op weg helpt. In mijn vorige boek heb ik dat zelfs een beetje onthuld. Maar meer tips geef ik liever niet, want als je “BV-DAY” leest, geef ik tussen de plooien door ook al wel wat hints. Zo komt er één bepaald woord in voor dat echt 100 procent bij mij past en in elk van mijn boeken opduikt. En ook uit de schuilnaam kan je het nodige afleiden, denk ik.”

We zoeken dus een Bekende Vlaming die zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn en die eerder al boeken schreef. En ook iemand met een, al dan niet duidelijke, link naar onze provincie. Denk jij op het goede spoor te zitten? Laat het ons dan zeker weten via onze kanalen van de PADI-show. Zelf gokken we dat het wel eens een vrouw kan zijn, waarmee natuurlijk Niels Destadsbader toch nog uit de boot valt. Want, voor zover wij weten, heeft die tot dusver nog geen boek geschreven. Ook de kans op Camille Dhont wordt kleiner, omdat de #LikeMe-boeken van haar personage allicht niet door haarzelf geschreven zijn. Blijven er dan nog West-Vlaamse Bekende Vlamingen over? Zeker wel! Wat dacht je bijvoorbeeld van onze Ingeborg Sergeant, die eerder al een aantal boeken schreef over spiritualiteit. Of wat te denken van een Leen Dendievel? De uit Kooigem afkomstige actrice schreef eerder al zowel fictie- als non-fictieboeken in een heel ander segment. Of zit de West-Vlaamse link toch ergens anders? Dan is bijvoorbeeld Meredith Vets een optie, de frontzangeres van Pop In Wonderland schreef eerder al een aantal boeken als Meredith Van Overloop en stond meermaals op het podium van ‘Tien- Om-Te- Zien’ in Blankenberge. En als we toch een mannelijke auteur tussen de mogelijkheden willen brengen, dan is het die van Wim Opbrouck. De Bavikhovenaar is bekend van zowel radio als televisie en schreef eerder al twee andere boeken, waarvan de recentste in mei van dit jaar verscheen. (PADI & Tom)

“BV-Day” van Chris Van Gansbeke telt 150 pagina’s, werd uitgegeven bij Good Stuff Books en is verkrijgbaar bij elke boekhandelaar.