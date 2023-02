‘Schlagertje Vier’ in Owla Brugge verwelkomde Nina Butera, Laura Lynn, Matthias Lens, Margriet én Celien Hermans

Zondagnamiddag genoten heel wat muziekfanaten van de optredens van Nina Butera, Laura Lynn, Matthias Lens, Margriet én Celien Hermans in zaal Owla in Brugge.

De aanwezigen kregen een stukje taart aangeboden. Nina Butera mocht dan als eerste het podium betreden. “Het publiek was rustig, maar iedereen genoot van haar prachtige stem. Ze bracht nummers van Tina Turner, maar ook een eigen medley, enz. Nina kreeg bloemen van een fan”, schrijft onze aanwezige verslaggeefster Sonja.

Laura Lynn © gsm Sonja

Nummer twee was Laura Lynn uit Ardooie. “Ze blijft een prachtige zangeres met een mooie stem. Ze begon haar optreden met haar nieuwe single ‘Zo Is Het Leven’, gevolgd door jawel… ‘Je Hebt Me 1000 X Belogen’. Voor de ‘Costa Del Sol’ moesten de mensen inhaken. Op het einde bracht ze nogmaals haar nieuwe song. Haar mama Kristine was eveneens present en deed de fanstand.”

Matthias Lens © gsm Sonja

Accordeonist/zanger Matthias Lens was ook van de partij. “Wat een energie! Wat een sympathieke man”, schreef Sonja neer. “Hij moest nog richting Middelkerke. Hij vroeg wie allemaal naar de kust ging. Een mevrouw sprak over het naaktstrand in Bredene. Matthias vroeg zich af of ze daar allemaal zo bloot rondlopen. Algemeen gelach. Zijn dochtertje Eliana (ook het dochtertje van Laura Lynn, padi) was mee en zij had zijn playlist opgesteld. Het was een gevarieerde setlist, die iedereen aansprak. Matthias zorgde voor veel ambiance in zaal Owla in Brugge.”

Celien en Margriet © gsm Sonja

De nieuwe editie van ‘Schlagertje Vier’ werd afgesloten met een optreden van Margriet én dochter Celien Hermans. “Margriet begon met de song ‘Geen Berg Is Hoog Genoeg’. Ze had direct het publiek mee. Margriet genoot van dit optreden, het eerste na haar vakantie in Senegal. Ze had een bruin kleurtje en ze had veel vis gegeten. Dat zei ze toch: het waren verschrikkelijk grote vissen. Ze vervolgde haar optreden. Toen ze ‘Lekker Blijven Hangen’ bracht, stond de zaal op z’n kop. Daarna kwam Celien het podium op, maar Margriet zei dat ze nog eens terug kwam. ‘Mama, je verklapt alweer wat je dan gaat doen. Zwijgen kan ze niet, maar ikke ook niet”, lacht Celien. “Horen, zien en zwijgen. Awel, bij ons mama is dat Horen, zien én door vertellen.” Celien zong ‘Tussen Jou En Mij’, ‘Rolling On The River’, een Tina Turner-medley… Na haar solo-optreden deed ze nog drie duetten met haar liefste mama, waaronder ‘Ik Ben Een Echte Vechter’, ‘Samen Leven’… Ook Margriet en Celien bleven nadien nog een tijdje ter plaatse voor een fotomoment met de fans.” (PADI & Sonja)

Celien © gsm Sonja

De volgende uitgave van ‘Schlagertje Vier’ vindt plaats op zondag 26 maart om 14 uur in zaal Owla, Bilkske 3 in Brugge met optredens van Lou Cocker, Mieke, Sam Gooris en Peter Koelewijn. Ticket: 29 euro – 49 euro, inclusief gerecht’ Vlaamse Klassiekers’. Deuren open om 12 uur, optredens om 14 uur, einde om 18 uur. Info en tickets: www.owlabrugge.be