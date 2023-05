‘Schlagertje Vier’ begint aardig te scoren in Owla Brugge

Vorige zondagnamiddag waren er terug vier artiesten present voor ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge.

Micha Marah, Wendy Van Wanten, David Vandyck en Bart Kaëll waren van de partij in de voormalige Heilige-Familiekerk die werd omgetoverd tot een feestlocatie. Er waren veel aanwezigen. Micha Marah en Wendy Van Wanten zongen zelfs een liedje, samen met een man die ze uit het publiek haalden. Voor iedereen was het een heel leuke namiddag. Volgende afspraak voor het ‘Schlagertje Vier’ is op zondag 21 mei om 14 uur met optredens van Trisha, Gene Thomas, Dennie Christian en Loredana. De deuren openen om 12 uur, einde om 18 uur. Eén ticket mét gerecht ‘Vlaamse klassieker’ kost 49 euro. Eén ticket voor de show kost 29 euro. Info en tickets via www.owlabrugge.be. (PADI – foto’s Brigitte)