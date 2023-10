Scala bestaat al méér dan 25 jaar. Met hun nieuwe tour ‘Gloaming’ waren ze te gast in Kursaal Oostende.

Het begon in 1996 met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot. Een kwarteeuw later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere live shows.