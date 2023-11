Scala & Kolacny Brothers kwamen met hun nieuwe tour ‘Gloaming’ naar Kursaal Oostende

Scala bestaat al méér dan 25 jaar. Met hun nieuwe tour ‘Gloaming’ waren ze te gast in Kursaal Oostende.

Het begon in 1996 met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot. Een kwarteeuw later is Scala uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend omwille van haar eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere live shows. De dirigent én de pianist zijn broers. Tijdens het optreden gaf de pianist toe dat zijn broer geen teksten kon schrijven, maar wel een heel goede dirigent was en nog is. De lievelingssong van de pianist was een liedje ‘Kleine Man’ opgedragen aan zijn kinderen. Ook ‘Jij Liefje Van Mij’ is één van hun favoriete songs. Scala was present in Kursaal Oostende met een zestienkoppig koor met prachtige stemmen, die perfect bij elkaar pasten. Ze traden twee uur op, zonder pauze. Halverwege de show kwamen koorleden van achteraan de zaal naar voor met een lichtje in de hand. Ze bleven ter plaatse staan tot het liedje was gedaan, waarna ze naar het podium stapten. Eén koorlid Lobke was die dag jarig. Iedereen zong uit volle borst ‘Happy Birthday’. Scala zong rustige nummers, maar ook nummers met tempo in. We hoorden ‘Ik Hou Van U’ van Noordkaap ‘Malle Babbe’ van Rob De Nijs, enz. weerklinken. Op het einde kregen ze een staande ovatie als dankjewel voor hun prachtig optreden. (PADI & Sonja)

© Maarten Geukens

