Scala in De Spil in Roeselare: “Mysterieus, romantisch, vrolijk én speels”

Vorige vrijdagavond was Scala te gast in de Spil in Roeselare in een organisatie van PMLE.

Spijtig van de matige opkomst, want ook hier gold zeker en vast het cliché ‘de afwezigen hebben ongelijk’! Een eerste blik op de dames deed ons denken aan nimfen, maar zodra ze de eerste noten zongen : jawel…engelengezang. Dit is niet maar even een koor die wat liedjes komt brengen. Zoveel is duidelijk! Er kwam zelfs aangepaste choreografie erbij kijken. Dan weer mysterieus, dan weer romantisch of vrolijk en speels. Stuk voor stuk prachtig en boeiend en aaneengepraat en begeleid op klavier met een humoristische noot. De harmonie, dynamiek, zang, alles zit gewoon top en niet 1 valse noot te bespeuren. Zondermeer voor herhaling vatbaar. (PADI & Christine)