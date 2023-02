Sasha Rosen maakt musicalcomeback in ‘If I Fall’ van The Singing Factory, mét ook West-Vlaamse inbreng door Lucas, Lars, Lente en Matthias

Vanaf vrijdag 31 maart 2023 presenteert The Singing Factory in Zuiderpershuis Antwerpen de musical ‘If I Fall’. Deze langverwachte opvolger van de succesproducties ‘Magdalena’ en ‘November 89’, die gaat over de enorme en soms ook schadelijke invloed van social media op jongeren, zou eigenlijk in 2020 al in première gaan, maar moest wegens corona twee maal worden uitgesteld. The Singing Factory brengt in ‘If I Fall’ zoals steeds een karrenvracht aan jong talent op de planken, maar wist ook een al even verrassende als ervaren professional te strikken voor een hoofdrol. Zangeres en actrice Sasha Rosen maakt na zeven jaar haar comeback in de musicalwereld en zal in het aangrijpende ‘If I Fall’ gestalte geven aan weduwe en mama Camila Rodriguez. Uit onze provincie doen Lucas Geldof, Lars Rogiers, Lente Geldof en Mathias Van Cauwenberghe mee.

Met hoofdrollen in gelauwerde producties als ‘Sneeuwwitje’, ‘Mamma Mia!’, ‘Grease’, ‘Annie’, ‘Beauty and the Beast’ en ‘Notre Dame de Paris’, behoorde actrice en zangeres Sasha Rosen jarenlang tot de leading ladies van de Vlaamse musicalwereld. Na een laatste hoofdrol (Koningin Elisabeth) in het openluchtspektakel ‘Albert I’ in 2016, besloot Sasha de theater- en musicalwereld tijdelijk vaarwel te zeggen. Dit om zich volop te kunnen focussen op de opvoeding van haar kinderen en haar zangcarrière bij het populaire duo ‘Sasha & Davy’, aan de zijde van haar man Davy Gilles.

Vanaf 31 maart 2023 zal Sasha eindelijk weer te zien zijn in een musicalproductie. The Singing Factory brengt dan hun gloednieuwe productie ‘If I Fall’ op de planken in het Zuiderpershuis in Antwerpen en Sasha speelt daarin de rol van weduwe en mama Camila Rodriguez. Dat ze na zeven jaar terugeert naar de musicalwereld heeft alles met het relevante en aangrijpende verhaal van ‘If I Fall’ te maken, én het feit dat ze dit met jongeren op de planken mag brengen, zo zegt Sasha: “Toen ik het script van ‘If I Fall’ las, was ik meteen verkocht. De impact van sociale media op jongeren is enorm en zeker niet altijd even onschuldig. ‘If I Fall’ toont dat op een aangrijpende, soms pijnlijke en hartverscheurende, maar zeer relevante manier. Zelf speel ik de rol van Camila Rodriguez, weduwe en mama van de dove Mateo en Mia, het slachtoffer in dit verhaal. Dat ik deze fantastische musical samen met een groep zeer getalenteerde jongeren mag spelen, was voor mij ook een belangrijke factor om ‘ja’ te zeggen. Ik wil hen steunen en begeleiden waar ik kan.”

Het verhaal: Vier middelbare schoolvrienden hebben het idee om een volledig nieuw social network uit de grond te stampen. Hun app CIRCLE is meteen een doorslaand succes, zelfs tot ver buiten de muren van de school. Tot het compleet uit de hand loopt en de app dodelijke gevolgen krijgt… Dit is een nieuwe musical van de makers van ‘Magdalena’ en ‘November 89’, over de invloed van social media op jongeren.

Lucas Geldof (bovenaan, tweede van links) en Lars Rogiers (derde van links).

Sasha Rosen krijgt met Hannes Vandersteene, die de rol van Principal Wilson voor zijn rekening neemt, nog een brok ervaring naast zich, maar zoals steeds geeft The Singing Factory ook jong geweld de kans om volop te schitteren in de hoofdcast. Zo mag de 16-jarige Lotte Villays uit Wilrijk gestalte geven aan slachtoffer Mia en Lucas Geldof (17, Oostkamp) aan haar dove broer Mateo. De eveneens uit Oostkamp afkomstige Lars Rogiers (16), Maud Verstraeten (19, Oud-Heverlee), Zion Luts (18, Kermt) en Emma Vanthielen (19, Nijlen) spelen de 4 vrienden Jack, Miley, Justin en Grace die een nieuw social network willen creëren. De 16-jarige Noah Apers uit Hemiksem mag op zijn beurt in de huid kruipen van Adam, de nerd die de app technisch ontwikkelt.

Het ensemble:

Vlaams-Brabant: Fleur Dehandschutter (17, Bellingen), Siebe Pierret (20, Halle)

Oost-Vlaanderen: Kjenta Beda (21, Lokeren), Roubèn Boon (20, Lochristi), Charlotte Van Hamme (17, Eeklo), Kobe De Cock (18, Bazel)

West-Vlaanderen: Lente Geldof (17, Oostkamp), Mathias Van Cauwenberghe (17, Aalbeke)

Antwerpen: Sarah Van Limbergen (17, Sint-Job-in-‘t-Goor), Eline Van Meirvenne (16, Zwijndrecht), Jasper Van Hees (16, Mol), Jorinde Quintens (18, Heist-op-den-Berg), Mona Theuwissen (17, Antwerpen), Renzo Olievier (19, Berchem), Liesbeth Houtain (20, Mortsel)

Met een zevenkoppige liveband onder leiding van Thomas Vanhauwaert!

Creatives

Muziek: Sam Verhoeven

Script & liedteksten: Wanne Synnave

Regie: Anne Mie Gils

Choreo: Matthew Michel

Producent: Diederik Van Durme

Koorleiding: Tinne De Groot & Ronny Plovie

Arrangementen: Thomas Vanhauwaert

Deze voorstelling wordt sterk afgeraden voor jongeren onder de 12 jaar. (PADI)

Speelperiode: van 31 maart tot en met 23 april 2023 in Zuiderpershuis Antwerpen

Info en tickets: www.singingfactory.be