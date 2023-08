Sasha Rosen doet het niet meer alleen met Davy Gilles, maar nu met àlle Romeo’s

Dankzij de sociale media én met name TikTok, kreeg de klassieker ‘Sarà Perché Ti Amo’ van de Italiaanse formatie Ricchi e Poveri een tweede leven. Het aanhoudende succes was voor Sasha & Davy, die elf jaar geleden al de Vlaamse versie ‘Een Zomeravond Met Jou’ uitbrachten, een goede aanleiding voor een remix. “Daarop inspelend zijn we nog een stapje verder gegaan, want we hebben een nieuwe remix-versie opgenomen met De Romeo’s. Dat wil zeggen dat ik het nummer niet alleen meer zing met Davy, maar ook met Gunther en Chris”, zegt Sasha Rosen stralend.

“We speelden al een tijdje met het idee om een nieuwe versie uit te brengen van ‘Een Zomeravond Met Jou’, een single die in juni 2012 uitkwam en ook terug te vinden was op ‘Onafscheidelijk’, het debuutalbum van Sasha & Davy. Het is nog steeds één van onze favoriete nummers die we nog altijd brengen tijdens onze optredens. Door het hernieuwde succes van het originele ‘Sarà Perché Ti Amo’ van de Italiaanse formatie Ricchi e Poveri leek het ons nu het perfecte moment om deze remix uit te brengen, zodat er ook met de Vlaamse versie kan worden meegezongen” aldus Davy.

“Op een gegeven moment zei Davy: ‘Schat, ik heb het gevonden. We moeten die song opnieuw uitbrengen, maar dan samen met mijn Romeo-collega’s Chris en Gunther. Dat zou toch geweldig zijn. En speciaal! ‘Sasha doet het dus niet alleen met Davy, maar ook met de andere Romeo’s’ (lacht).

De Romeo’s, samen met Sasha Rosen © PADI/OBI

Net zoals De Romeo’s was ik meteen gewonnen voor het idee en in no-time hebben we dit met ons allen uitgewerkt”, vult Sasha Rosen aan. “Voor deze remix hebben we trouwens fijn samengewerkt met Andy Janssens, producer van o.a. Kate Ryan haar ‘Désenchantée’, maar ook wereldhits van 2 Unlimited én ‘Summer Jam’ van The Underdog Project. De remix van ‘Een Zomeravond Met Jou’ van Sasha & Davy & De Romeo’s is digitaal beschikbaar. “De single krijgt meteen een stevige boost, want op maandag 7 augustus 2023 zijn we allemaal samen te gast in ‘Tien Om Te Zien’. Het is écht fantastisch dat we het nummer daar in primeur mogen voorstellen aan het publiek. Op vrijdag 11 augustus 2023 volgt dan de uitzending op VTM. De single is ook een prima opwarmer voor het jubileumconcert van ’20 Jaar De Romeo’s’ wat we op zaterdag 2 december 2023 gaan vieren in ’t Kuipke Gent. Wie dat unieke feest niet wil missen, bestelt best tijdig z’n tickets. Of de remix van ‘Een Zomeravond Met Jou’ van Sasha & Davy met De Romeo’s een hit wordt? Wie weet. Wij hebben ons allemaal al goed geamuseerd én het is, binnen dat jubileumjaar van De Romeo’s ook een mooie samenwerking die we konden realiseren”, zegt Davy Gilles. (PADI)

‘Een Zomeravond Met Jou’ van Sasha & Davy & De Romeo’s verscheen op het VRANCKEN-label en is digitaal beschikbaar. Tickets en info over het jubileumconcert van ’20 Jaar De Romeo’s’ dat op zaterdag 2 december 2023 plaatsvindt in ’t Kuipke Gent vind je op www.ticketkopen.eu – Op woensdagavond 23 augustus staan De Romeo’s in Het Witte Paard in Blankenberge met ‘20 jaar De Romeo’s’. Reservatie: www.wpevents.be