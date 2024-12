Sasha & Davy schitteren vanaf 13 december in autobiografische variétéshow ‘Winter Wonderland’: “Mensen gaan met feelgood gevoel naar huis”

Het Witte Paard in Blankenberge staat synoniem voor muziek en spectaculaire shows, telkens met een uniek verhaal dat aansluit bij een specifiek publiek. Dit zorgt ervoor dat geen enkele voorstelling hetzelfde is. Met de tweede editie van de winterrevue Winter Wonderland, die op vrijdag 13 december in première gaat, zet Het Witte Paard een gedurfde stap in de variétéwereld.

Sasha Rosen en Davy Gilles brengen in Het Witte Paard de eerste autobiografische variétéshow, vol humor, muziek en winterse sfeer. Met acrobaten, danseressen en topzangers wordt het een warm spektakel. Producer Ben Van den Keybus benadrukt al eerder dat het een winterrevue is en geen kerstshow, maar wel een onvergetelijke ervaring. Davy noemt Blankenberge een ideale winterbestemming en belooft een hartverwarmende avond. Tijdens een open repetitie in Het Witte Paard sloegen we een babbel met het showbizzkoppel.

Hoe ben je hier terechtgekomen met Het Witte Paard? Heb je dat zelf voorgesteld of kwamen ze naar je toe?

Davy: “Goh, een beetje door Sasha eigenlijk.”

Sasha: “Voilà, je moest toch bij mij zijn, hé (lacht)!”

Davy: “Sasha deed hier vorig jaar mee in een show. Ze verving hier halsoverkop Wendy van Wanten in de show met Jan Van Dyck. Ze had maar een hele korte periode om dat in te vullen. Ik kwam hier ook wel eens kijken en leerde zo Ben en Ann beter kennen. Tussen pot en een grote pint zei ik eens dat ik hier ook wel eens iets zou willen doen. Natuurlijk moet dat passen met de agenda van De Romeo’s. Toen hoorde ik dat Gunther een theaterstuk ging doen met de Sven De Ridder Compagnie. En toen dacht ik: ‘maar dan ga ik het met Chris en Gunther bespreken, of ik mag. De agenda’s moeten tot slot worden geblokkeerd. En toen zeiden de gasten: als je het wilt doen, moet je het nu doen. Want Gunther gaat ook al een theaterstuk spelen. Ik heb dat dan met de mensen van de productie besproken en toen zagen ze het wel zitten om iets te creëren met Sasha & Davy. Dat was de start.”

Het is misschien de start van iets dat lang kan duren? Want als dat goed aanslaat, kan het zijn dat het niet éénmalig is. Of niet?

Sasha: “Wie weet, maar we hebben natuurlijk een hele drukke agenda. Davy zei het al: het past nu perfect. Omdat Gunther ook iets anders deed, was er ruimte. Dat is natuurlijk niet ieder jaar het geval. Maar wie weet voor de toekomst? Het is in ieder geval heel fijn om hier terug te zijn. Het is een ongelooflijke fijne cast om mee samen te werken. De sfeer zit echt goed. Dat vonden wij ook heel belangrijk, dat er een leuke en positieve sfeer hangt. Ook backstage, want dat straal je automatisch uit op het podium.”

Samen wonen, maar ook samen zingen én optreden. © PADI

Je vertelde dat de ticketverkoop heel goed loopt, ondanks het feit dat Jacky Lafon niet meedoet.

Davy: “We vinden het jammer dat Jacky niet meedoet. We hebben de scènes ook een beetje mee gecreëerd en meegeschreven. Het was heel leuk geweest met Jacky Lafon, want ze paste daar eigenlijk perfect in. De mensen hadden dat ook van haar kunnen verwachten, dat zij voor de humor zorgt, maar nu moeten we dat eigenlijk zelf doen. We hebben – denk ik – een heel fijn en heel goed alternatief gevonden, waardoor de mensen niet op hun honger gaan blijven zitten. En dat ze allemaal met een feelgood gevoel naar huis kunnen gaan.”

Het is jullie verhaal. Het is ook geen kerstverhaal dat jullie zullen brengen. Het is effectief een wintershow. Het is iets heel anders?

Sasha: “Klopt. Ja, dat willen we wel benadrukken. Omdat we spelen van 13 december tot 19 januari zullen we niet altijd kerstliedjes zingen. Dat past niet meer voor 19 januari hé. Maar de mensen die in december komen, zullen zeker ook kerstliedjes horen. Na Kerstmis wordt de show een klein beetje aangepast.”

Zingen jullie dan carnavalsliedjes in januari?

Sasha: “Dat ga ik niet verklappen. Je moet komen zien.”

Davy: “Er zit eigenlijk van alles in. Voor jong en oud.”

Sasha: “Ja, want het was een hele puzzel om te leggen. We zijn er inderdaad al heel lang mee bezig geweest om het script in orde te brengen, zodat er voor ieder wat wils is. Om ook Maarten, Anke en Lissa een mooi aandeel te geven in de show. Ik denk dat het echt een show is die voor jong en oud is geschikt.”

Sasha & Davy, samen met de andere artiesten én het ballet dat zal optreden. © PADI

Davy: “We moeten rekening houden met de andere mensen van de cast: Maarten Cox, Lissa Lewis, Anke Goergen. Die willen natuurlijk ook leuke dingen zingen en dat maakte het best moeilijk om die puzzel in elkaar te leggen. Na enkele maanden is dat dan toch pas gelukt. We zingen ook heel vaak samen, songs die we allemaal met ons vijf doen. We hebben natuurlijk ook solo’s duetten… Het is zo variërend en zo afwisselend dat ik denk dat de mensen ogen te kort gaan hebben om het te zien.”

Is het de eerste keer dat je zo’n show mee in elkaar helpt steken?

Davy: “Dat we echt zo carte blanche krijgen om echt een show te maken? Zo’n grote show met alles erop en eraan: met danseressen en internationale acts? Ja, dat is de eerste keer.”

Gaat het niet moeilijk zijn voor jullie om het te promoten? Je hoort overal Winter Wonderland-events. Iedereen gebruikt dezelfde naam.

Davy: “Ik geef het inderdaad toe. Het was voor mij in het begin ook een beetje verwarrend. Maar ze hadden hier vorig jaar al hun eerste Winter Wonderland. Dat was al een heel sterk begin. En nu zijn ze – naar horen zeggen – nog beter bezig. Dat is een goed teken. Ik denk dat ze Winter Wonderland hier nu wel voor de komende jaren gaan claimen.”

Wanneer gaat Winter Wonderland voor jullie geslaagd zijn? Als er weer volk afkomt?

Sasha: “Nee, als de mensen met een heel goed gevoel naar huis gaan.”

Jullie gaan daar alles aandoen?

Sasha: “Die zaal gaat sowieso vol zitten, heb ik gehoord, want die ticketverkoop loopt als een trein. Voor bepaalde shows in januari zijn er wel nog tickets vrij.” (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.witte-paard.be – 070 250 200