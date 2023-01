Sasha & Davy bezingen de liefde op hun nieuwe single ‘Elke Dag Verliefd’

Ze zijn al meer dan 10 jaar getrouwd én staan ook al meer dan 10 jaar samen op de planken. Het is duidelijk: Sasha & Davy zijn zowel op als naast het podium onafscheidelijk. En dat ze nog elke dag verliefd zijn, bezingen ze ook op hun gloednieuwe single, die is uitgekomen bij CNR Records. ‘Elke Dag Verliefd’ is een mooie, liefdevolle song die veel warmte biedt in de koude wintermaanden.

Sasha & Davy: “Op 11 december 2022 waren we 12,5 jaar getrouwd. Dat noemen ze een koperen huwelijk. We vonden dat wel een leuke reden om samen een mooie, liefdevolle single uit te brengen. En we voelen nog steeds heel veel vlinders. Niet zoals in het begin natuurlijk, want die eerste verliefdheid verdwijnt na verloop van tijd. Maar het intense houden van is er zeker nog. We hopen echt dat we samen oud worden, maar voorlopig genieten we elke dag van onze muziek, de optredens, onze kinderen én van elkaar! En dat zal ook iedereen horen in deze song.”(PADI)

De nieuwe single ‘Elke Dag Verliefd’ van Sasha & Davy is beschikbaar en te beluisteren via https://lnk.to/ElkeDagVerliefd – Zondag 26 februari om 15 uur, CC ’t Spoor, Eilandstraat 6 in Harelbeke – Tickets: 0477 89 15 74, rik.blouwe@telenet.be