Sandro Adyns uit Oostrozebeke ontmoet zijn ‘rookstopcoach’ Els Bosch op… Graspop

“Wat? Kom jij naar Graspop? Dat is maar drie kilometers van mijn deur. Ik kom af!”, reageerde Els Bosch op de socials van Sandro Adyns uit Oostrozebeke toen ze vernam dat hij inderdaad zo dichtbij zou zitten.

Sandro is sinds kort onder begeleiding van rookstopcoach Els Bosch aan het proberen om te stoppen met roken. “Deze sessies gaan altijd online door via videomeeting met nog vier personen. Toen ik zei dat ik één meeting moest overslaan wegens een reportage op Graspop, vroeg Els: maar dan sta je foto’s te trekken in mijne hof? Ik woon daar maar drie km vandaan.” Deze kans mocht ik niet laten voorbijgaan, en dus hadden we kort een ontmoeting voor de ingang van het festival. Het was heel leuk om haar in levende lijve te kunnen ontmoeten.

“Het begon allemaal op de première van Cavalluna”, vertelt Sandro verder. “Op de VIP-meeting moest ik naar buiten gaan om ééntje te gaan roken. Perspromotor Kurt Frederickx zag dat, kwam naar mij toe en vroeg: Sandro, wil je stoppen met roken? Ik was heel lang gestopt, maar sinds kort terug herbegonnen, en ik wou echt terug stoppen. Kurt bracht mij in contact met Els via haar boekvoorstelling “Roker Ik Zie Je Graag”. Eerlijk, ik wilde het gewoon proberen, het een kans geven, maar ik was niet echt overtuigd. Els pakt het wel persoonlijk aan, en kijkt waar de verslaving zit per individueel persoon. Ik wist dat het de nicotine was die je verslaafd maakt, maar ik wil gewoon die sigaret als een rustmoment als ik gestresseerd ben….dacht ik. Toen Els mijn rookgewoonte begon door te hebben, verbaasde ze mij door te zeggen: Sandro, jij rookt eigenlijk niet als je stress hebt, jij rookt als je een goed moment hebt. Die sigaret is overbodig voor jou. Na het proberen om met cold turkey te stoppen, vapen en kauwgom was gewoon haar advies precies wat ik nodig heb. Nu zit ik in het laatste traject en voel ik mij er klaar voor. Niet het medische aspect was doorslaggevend, maar puur en rauw door wat Els met haar ervaring in mijn weg zag om te stoppen. Ik geef toe: het is met vallen en opstaan. Eerlijk, op Graspop heb ik gefaald. Ik deed uitstel van stoppen omdat ik mij amuseerde…. Maar ik ben vastberaden om er vanaf te geraken….dankzij de steun van mijn rookstopcoach!” (PADI)