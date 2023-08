Samson & Marie zetten deze zomer Plopsaland De Panne op stelten

Net zoals vorig jaar zijn Samson & Marie ook deze zomervakantie, op weekdagen tot en met 25 augustus, terug te vinden in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne met hun zomershow. Bezoekers kunnen zich ook dit jaar verwachten aan een fantastische show vol mooie liedjes en dolle fratsen. Traditiegetrouw zal ook de burgemeester van de partij zijn voor de nodige portie humor. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van brandweerman Bill.

Naast tal van zomerevents in Plopsaland De Panne zijn ook Samson & Marie er dit jaar bij in het Proximus Theater. Ze zijn in hun nopjes want ze hebben een reis voor drie personen gewonnen naar de Antillen. Ook meneer de burgemeester en brandweerman Bill zijn van de partij. Beide heren willen heel graag mee op reis en hopen allebei dat zij gekozen worden om mee te mogen. Als dit maar goed afloopt…

“Ik ben erg blij dat ik kan beginnen aan een leuke reeks zomershows in Plopsaland De Panne. Dat voelt voor mij ook echt een beetje aan als vakantie. Naast de burgemeester, zal Bill de brandweerman er voor de eerste keer bij zijn, dat wordt sowieso een feestje!”, aldus Marie Verhulst. Bovendien komen Samson & Marie ook met een gloednieuw album. “Samson & Marie 3” biedt wederom een meeslepende mix van bekende klassiekers, volledig omgetoverd in de unieke Samson & Marie stijl, gecombineerd met nieuwe nummers. Vanaf vandaag kunnen fans alvast het album pre-saven, in afwachting van de officiële release in november. Bereid je voor op een muzikale reis vol vreugde en nostalgie met “Samson & Marie 3”! (PADI)