Samson & Marie verwelkomen iedereen op hun Zomershow in het Proximus Theater in Plopsaland

Tot en met vrijdag 26 augustus zijn Samson & Marie nog present met hun Zomershow in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. Voor Marie was het een belangrijk moment, want ze nam inderdaad de fakkel over van haar papa Gert. Of ze het goed deed? Natuurlijk, met dezelfde genen in haar bloed is het duidelijk dat Marie meer dan geboren is om in de voetsporen van haar papa te treden en om misschien wel zijn record te verbreken. Gert was er 1.494 keren bij tijdens een Zomershow. En Marie? “Ik ga voor méér”, glimlachte ze.

Net na de première van haar allereerste Zomershow sloegen we op het podium een babbel met Samson & zijn nieuw baasje Marie.

Hoe lang duurden de voorbereidingent?

Marie: “We repeteerden niet zo heel lang, zo blijft het spontaan. Het is enkel voor mij een beetje wennen, omdat het de allereerste keer is dat ik een Zomershow doe. Meneer de burgemeester en Samson hebben zeer veel ervaring, maar gelukkig kan ik een beetje meesurfen op hun ervaring en rust.”

Je hebt je jonge jaren hier versleten. Is het nu heel bijzonder om hier nu zelf te staan?

Marie: “Al 22 jaar kom ik mee naar de zomershows in Plopsaland. Ik heb er heel veel gezien, van de 1.494 zeker 1.000. Het voelt een beetje als thuiskomen, maar het is wel heel bijzonder want de rollen zijn nu omgedraaid. Mijn vader zat vandaag in het publiek en ik stond op het podium. Het is een beetje de omgekeerde wereld.”

Je zei dat je in ‘t begin wat zenuwen had. Moest je vooraf een pilletje slikken?

Marie: “Neen hoor, de zenuwen vielen vandaag nog goed mee. Ik sta op het podium met zeer ervaren mensen en een hondje, dat helpt tegen de stress.”

Zijn er bepaalde zaken die je moeilijk vindt?

Marie: “Nee, van de regisseur kreeg ik wel de opmerking dat ik wat rustiger moet zijn, omdat ik soms te veel opga in mijn enthousiasme. Ik probeerde dat en hij zei dat het goed was.”

Is dat anders werken met Marie dan met Gert?

Samson: “Marie heel lief omdat het een meisje is. Ze is ook knapper en ze maakt lekkere spaghetti.”

De zomershow duurt maar zo’n 35 minuten. Een beetje kort?

Marie: “Neen, de zomershows duren altijd maar rond de 30 minuten. De kerstshows duren méér dan één uur.”

Ik hoorde dat er 40 zomershows staan geprogrammeerd?

Marie: “Ja, we doen er twee per dag, vijf dagen in de week, drie weken aan een stuk. Dat is dus een groot aantal.”

Hoe meer je optreedt, hoe minder stress je zal hebben.

Marie: “We hebben dat ook een beetje nodig hé, Samson?”

Samson: “Ja, dat vind ik ook.”

In september sta je terug op de kiosk?

Marie: “Inderdaad, ieder weekend van september zijn we van de partij. Dan komen ook de nieuwe afleveringen van Ketnet uit, heel leuk. We zijn nog altijd aan het opnemen. Samson & ik hebben een hele drukke zomer, maar dat is leuk. We hebben door corona daar heel lang op moeten wachten. En wat voor mij blijft het hoogtepunt van het jaar onze kerstshows die ook hier in première gaat. Met deze kerstshow trekken we eveneens naar Nederland, dat vind ik zo bijzonder. Het is zelfs al lang geleden dat Samson nog met een show in Nederland te gast was.”

Tot slot : gaf papa Gert veel tips of opmerkingen na je eerste show?

Marie: “Hij moeit zich eigenlijk niet echt.”

Samson: “Gertje zei dat het heel heel goed was.” (PADI)

Info en tickets: www.plopsalanddepanne.be