Samson & Marie nemen vandaag clip ‘De Muziek van Kerstmis’ op in Plopsa De Panne

Vandaag én vooral in de vooravond ligt Plopsa De Panne er niet volledig verlaten bij. Helemaal niet zelfs, want binnen in het prachtige hotel was een team van Studio 100 al uren naarstig bezig met alles in gereedheid te brengen voor de clipopname van de nieuwe single ‘De Muziek van Kerstmis’ van Samson & Marie. Wanneer we deze tekst neerpennen, zijn de opnames nog altijd bezig.

Het zijn drukke tijden voor Samson & Marie. Niet alleen werd de nieuwe single ingezongen en is er nu de clipopname, maar vanaf vrijdag 29 november komt er ook een album ‘De Muziek van Kerstmis’ uit. Begin december is er dan de Grote Sinterklaasshow én nadien Swingalone in het Antwerpse Sportpaleis, waarna vanaf 21 december Samson & Marie met een nieuwe kerstshow te zien zijn in het theater van Plopsa De Panne. (PADI)