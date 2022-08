Samson & Marie: allereerste Zomershow in Plopsaland De Panne én dit een hele zomer lang

Na twee jaar zonder shows en evenementen in de parken, stonden Samson & Marie voor de allereerste keer op het podium van het Proximus Theater in De Panne met de ‘Samson & Marie Zomershow’. Ze volgde daarmee de traditie op van meer dan 1.400 ‘Samson & Gert Zomershows’. Nadien onthulde Marie er, in aanwezigheid van heel wat fans, haar eigen ster op de Story Walk of Fame.

Eind augustus 2019 traden Samson & Gert voor de laatste keer samen op tijdens de ‘Samson & Gert Zomershow’ in Plopsaland De Panne. Daarmee kwam er een einde aan meer dan dertig jaar ‘Gertje’, de man met het rode hemd en trouwe vriend van de populairste viervoeter van het land ‘Samson’. Al snel kreeg Samson een extra baasje: Marie. Maandagnamiddag was het dan ook eindelijk zo ver, na twee jaar zonder shows en evenementen, vond de première van de ‘Samson & Marie Zomershow’ in Plopsaland De Panne plaats. Traditiegetrouw was ook de burgemeester van de partij voor de nodige portie humor.

Marie & de burgemeester © PADI/Daniël

Na de eerste show mocht Marie bovendien haar hoogsteigen ster op de Story Walk of Fame, vlak voor het Proximus Theater, onthullen. Naast de reeds bestaande ster van Samson & Gert werd Marie er met een ster vereeuwigd. De Story Walk of Fame telt momenteel al 26 sterren en is een extra attractie binnen Plopsaland De Panne. Bezoekers zijn hier vaak te vinden om foto’s te maken van hun favoriete artiesten.

Marie aan het werk om ‘t zand van boven haar ster te verwijderen. © PADI/Daniël

De Samson & Marie Zomershow vindt nog elke weekdag tot en met 26 augustus plaats in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. Er zijn telkens twee shows per dag, die inbegrepen zijn in een toegangsticket voor het park. (PADI)

Voor een compleet overzicht van alle evenementen, openingsuren en -dagen kan je terecht op www.plopsa.be