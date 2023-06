Sam Verhoeven – echtgenoot van Oostendenaar Michaël Zanders – neemt weldra afscheid als directeur van Het Fakkeltheater in Antwerpen

Traditiegetrouw stelde Sam Verhoeven, ondertussen reeds 15 jaar directeur van het Fakkeltheater, de nieuwe seizoensbrochure voor tijdens een persmoment.

Op woensdag 31 mei kwamen heel wat acteurs en theatermakers vertellen wat ze in het 68ste seizoen in het Fakkelteater brengen. Ze waren allemaal beschikbaar voor een informele babbel met de pers over hun theater-exploten in het Fakkeltheater. Het Fakkeltheater blijft opnieuw de hele zomer open. Natuurlijk kregen alle aanwezigen de gloednieuwe seizoenbrochure mee naar huis. Het wordt uitkijken naar maar liefst 64 verschillende producties verspreid over meer dan 500 voorstellingen. Er was echter ook groot nieuws en dat sloeg in als een bom(metje). Sam Verhoeven kondigde aan dat hij in de komende twee jaren zijn rol als directeur geleidelijk zal afbouwen en nu al op zoek gaat naar ‘vers en jong bloed’ die de ambitie koestert om de Fakkeldirecteur op te volgen in zijn functie. “Het is nu wel even stil hé”, glimlacht Sam toen hij dat nieuws kenbaar maakte. (PADI)

www.fakkeltheater.be