Sam Gooris over Het Schlagerfestival in Hasselt: “De mensen zijn hier zo uitbundig. Ze komen naar hier om hun zorgen te vergeten”

Niet op zijn basketsloefkes, maar wel op zijn sportschoenen nam Sam Gooris recent eveneens dankbaar zijn Schlagerfestival-ster in ontvangst. Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart is Sam eveneens present op Het Schlagerfestival in de Trixxo Arena in Hasselt. De zanger zal natuurlijk zijn populaire songs brengen, zoals ‘Laat Het Gras Maar Groeien’, ‘Marijke’, ‘Basket Sloefkes’…

“Tof dat we zo’n exemplaar ook fysiek mee naar huis mogen nemen. Ik ben heel blij met zo’n Schlagerfestival-ster. Het is niet alleen een grote eer, maar ook een erkenning. Vooral vind ik het heel fijn dat ze aan de inkom ligt van de Trixxo Arena. Elke keer als de mensen hier naar een evenement komen, wandelen ze vanaf nu over mijn ster en gaan ze met een goed gevoel naar binnen om te gaan feesten”, lacht Sam. “Dat mensen straks kijken naar de grond en zeggen ‘Hier sie, de Gooris is er verdorie toch ook weer bij.’ Dat doet mij een groot plezier. Ik ben niet bezig met het verzamelen van prijzen en onderscheidingen, maar dit doet mij enorm veel deugd. Ik ben dan ook iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel dankbaar voor.”

Van de gelegenheid maakten we gebruik om kort enkele vragen te stellen.

De hoeveelste keer ben je hier aanwezig?

Sam: “Och, dat is al een moeilijke vraag hoor. Ik denk de vijfde keer. De vorige keer was nog voor de coronaperiode. Het is dus al enkele jaren geleden dat ik hier present was.”

Je bracht geen nieuwe singles uit, maar toch blijf je hot in Vlaanderen, met dank aan je klassiekers.

Sam: “Inderdaad, dat zei ik al honderdduizend keren. Ik moet het nog altijd hebben van mijn oude nummers. En op die nummers kunnen de mensen zich amuseren.”

Toen je in de voorbije jaren niet op de affiche stond, kwam je dan zelf eens kijken naar je collega-artiesten?

Sam: “Neen, want meestal zat ik in dat weekend dan met een ander optreden. Nu heb ik dat weekend wel volledig vrij gehouden, want ik weet nog niet om hoe laat ik op moet.”

Het is al een tijdje geleden dat je nog een eigen single uitbracht?

Sam: “Inderdaad, ik bracht een duet ‘Een Nieuw Begin, Hé Ho! uit, samen met Sergio. Dat blijft aanslaan tijdens mijn optredens. Dat was ook mijn laatste single. Ik zie het wel nog zitten om iets uit te brengen. Krijg ik een goed idee of geeft er iemand iets door dat mij aanspreekt, dan zal ik dat zeker doen.”

Lindsay en Sam Gooris kregen een ster aan de ingang van Het Schlagerfestival in Hasselt. © PADI

Wat is er zo speciaal aan Het Schlagerfestival in Hasselt?

Sam: “Het Schlagerfestival in Hasselt heeft een heel aparte sfeer. Ik sta ook nog op andere schlagerfestivals in heel Vlaanderen, waar natuurlijk het optreden altijd even goed moet zijn, maar dat is toch hetzelfde niet. In Hasselt spelen we bijvoorbeeld met een liveband. Maar waar ik ook optreed, ik amuseer mij altijd. Het Schlagerfestival bestaat ook al zo lang, het is echt uniek.”

Ik hoorde net zeggen dat ze op Het Schlagerfestival in Hasselt méér verkleed zijn dan één maand eerder tijdens de carnaval in hetzelfde Hasselt. Ga je daarmee akkoord?

Sam: “De mensen zijn hier uitbundig. Ze komen naar hier om hun zorgen te vergeten. De kleurrijke outfits zijn typisch aan Het Schlagerfestival in Hasselt.”

Wat staat er allemaal in je agenda voor dit jaar?

Sam: “In maart maak ik mij zeker vrij om naar Het Schlagerfestival af te zakken. Voor de rest zie ik wel. Ik werk van week tot week, plan geen maanden op voorhand. Ik weet zelfs niet waar ik binnen één maand moet optreden.” (PADI)

‘Het Schlagerfestival 2024 – Flower Power editie’ vindt plaats op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondagnamiddag 24 maart in Trixxo Arena in Hasselt, met optredens van De Romeo’s & Sasha, Bart Kaëll, Sam Gooris, Lindsay, Garry Hagger, Bram & Lennert, Jettie Pallettie, Christoff en gastheer Kürt Rogiers. Tickets en info via www.hetschlagerfestival.be.