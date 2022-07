Salvatore Adamo nodigt David Vandyck uit voor een duet in Middelkerke

Op vrijdag 29 juli kan je in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke terecht voor een uniek concert van Salvatore Adamo, nog steeds de best verkopende Belgische artiest met ruim 30 albums, 500 liedjes en meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Niet alleen voor het publiek, Salvatore en zijn muzikanten wordt het een bijzondere avond, dat geldt ook voor zanger en songwriter David Vandyck. Na eerder, gouden succes en de lancering van zijn recentste album ‘Licht Aan De Overkant’, werd David door de levende legende uitgenodigd voor een uniek duet tijdens zijn concert in Middelkerke. “Na mijn samenwerking met Will Tura, waaruit er inmiddels ook een mooie vriendschap is ontstaan, is dit een 2de grote droom die in vervulling gaat. Als Nederlandstalige artiest blijft het iets unieks wanneer je tijdens een concert van Adamo met hem het podium mag delen voor een duet. Via een gemeenschappelijke kennis zijn we met elkaar in contact gekomen. Ik krijg meteen kippenvel als ik terugdenk aan dat telefoontje van Salvatore en vooral ook aan de mooie woorden die hij zei over mijn stem en mijn muziek. Hij had mijn laatste album ‘Licht Aan De Overkant’ goed beluisterd en was er oprecht van onder de indruk. Binnenkort gaan we samen ons duet repeteren. Naast het optreden is dat ook al een moment waar ik naar uitkijk. Ongelofelijk”, zegt David Vandyck. Tickets voor het concert van Salvatore Adamo en gastartiest David Vandyck op vrijdag 29 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke, bestel je op https://www.popuparena.be/nl/event/adamo-dba91922

Het gebeurt niet vaak dat de mondige David Vandyck niet meer weet wat te zeggen, behalve toen hij een paar dagen geleden een telefoontje kreeg van Salvatore Adamo. De Italo-Belg verwierf wereldfaam met klassiekers als , ‘Dolce Paola‘, ‘Sans Toi Mamie’, ‘Vous Permettez Monsieur‘ e.v.a. “Meneer Salvatore belde mij op, stelde zich kort voor en nodigde mij uit voor een duet. Naast zijn oprecht enthousiasme was hij vol lof over mijn muziek, mijn stem en mijn manier van optreden. Aan zijn uitleg hoorde ik dat hij zichzelf goed had ingelezen. Ik was echt verrast over wat hij allemaal wist van mij (lacht). Mijn gouden plaat, het Tura-album, maar ook mijn recentste album ‘Licht Aan De Overkant’, waarvoor ik nummers heb geschreven met o.a. Will Tura, Jasper Steverlinck, Milo Meskens, Sam Bettens, Nick Schilder van Nick & Simon en Jacqueline Govaert van Krezip. Ik weet niet of dat hem heeft overtuigd, maar aan zijn enthousiasme te horen tijdens ons gesprek, kijkt Salvatore uit naar het concert en ons duet. Het is géén primeur, maar het is wel erg uitzonderlijk dat Adamo dit doet tijdens zijn optreden. We zijn er wel al uit, maar ik ga het nog niet verklappen wat we gaan zingen”, zegt David Vandyck mysterieus. “Voor mij is het alvast één van de mooiste liedjes uit Salvatore zijn rijkgevulde repertoire. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat mij dit overkomt. Ik weet zeker dat dit één van de hoogtepunten wordt in mijn carrière.”

Adamo nodigt David Vandyck uit om één duet te zingen. Wat een eer! © PADI/Daniël

Voorlopig hebben Salvatore Adamo en David Vandyck nog geen plannen om hun gemeenschappelijke duet uit te brengen als single. “Op dit moment ligt mijn focus op de promotie van mijn nieuwste album ‘Licht Aan De Overkant’ dat begin mei is uitgekomen. Het is mijn 5de studioalbum. ‘Dans In De Regen’ is mijn actuele single, die we voorzien hebben van een toffe videoclip. Ik durf zeggen dat dit het beste album is dat ik tot nu toe heb uitgebracht, omdat het heel dicht ligt bij wie ik ben als artiest.” (PADI)

Tickets en meer info over het concert van Salvatore Adamo, met een gastoptreden van David Vandyck, vind je op https://www.popuparena.be/nl/event/adamo-dba91922

Het nieuwste David Vandyck-album ‘Licht Aan De Overkant’, inclusief zijn nieuwste single ‘Dans In De Regen’, verscheen op Warner Music en is nu fysiek en digitaal beschikbaar. Er is ook een limited edition vinyl-versie.