Sali Haidara alias Maria Hernandez schittert ook in laatste reeks afleveringen van #LikeMe

Het is zover… het laatste jaar op de middelbare school het SAS is aangebroken voor de vrienden van #LikeMe. Hoe het leven van Caro en al haar vrienden er zal uitzien eens ze zijn afgestudeerd, blijft een raadsel. Maar dat ze van hun laatste jaar aan hun geliefde school in Antwerpen er eentje zullen maken om nooit meer te vergeten, dat staat vast.. Voor Sali Haidara alias Maria Hernandez uit Brugge zal deze reeks voor àltijd in haar hart blijven zitten, want ze beleefde er een wondermooie tijd. Wat de toekomst zal brengen, weet ze nog niet maar ze zal zeker niet stil blijven zitten. “De seizoenen van #LikeMe kunnen we niet op een mooiere manier afsluiten dan door van alle personages een kant te tonen die de kijkers nog niet hebben gezien”, bekent Sali alias Maria.

“Ik vind die nieuwe reeks afleveringen heel mooi. Je ziet het verschil tussen seizoen drie én vier in de personages, de manier waarop we met elkaar omgaan, enz. Na dit seizoen is het voorbij. Er kunnen altijd nog verder wel mooie verhalen worden uitgewerkt, maar ik vind het goed dat ze stoppen nu het zo succesvol is en dat is dus het juiste moment om ermee te stoppen. Het zou jammer zijn moest de kwaliteit verminderen omdat men blijft afleveringen maken. Ik vind het leuk dat de laatste herinnering van de seizoenen voor de mensen de leukste en beste herinnering is. Wat mijn personage betreft: ik ben fan Maria. Ik vind haar zo lief. Dit seizoen zie je weer hoe opmerkzaam ze is naar anderen toe, hoe zorgzaam ze is en dat ze een heel goede vriendin is. Of ik in ’t echt ook zo ben? Dat zijn heel veel complimenten over mezelf, maar ik kan bekennen dat ik ook in ’t echt zo’n persoon ben”, glimlacht Sali. “Ik leun inderdaad heel dicht aan tegenover dit personage.”

Sali (links) en de vrienden van #LikeMe. © PADI

Vorig jaar begon Sali ook te zingen. Ze bracht zelfs met Jérémie Vrielynck het nummer ‘Als De Zon Schijnt’ uit in het kader van Vlaanderen Feest. “Ik ben nieuwe muziek aan het schrijven. Er zijn plannen op langere termijn, maar ik doe alles op mijn gemak. Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen. Stopt het op antenne, dan is het tijd voor de show in de Paasvakantie op zaterdag 8 april in het Antwerpse Sportpaleis en daarna doen we ook nog een zomertour die duurt tot oktober 2023. De komende maanden zal ik zeker niet in een zwart gat vallen.”

Sali zal die vrienden én het team rond #LikeMe heel hard missen, maar ze zal toch vaak veel van haar collega’s terug zien omdat ze in hetzelfde werkveld vertoeven. “We zijn buiten de cast ook vrienden. We spreken af, blijven eens logeren. We gaan elkaar wel missen, maar dat zal ook niet zo lang durven. Ik zal zeker verder acteren en zingen. Daarvoor ben ik opgeleid en dat zal ik dus verder doen. Dat is mijn droom.” (PADI)

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic en zal te zien zijn vanaf woensdag 11 januari 2023 op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op VRT MAX.