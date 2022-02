Saïn Vantomme en Liesbeth Roose: “De nonnetjes zorgen nog méér dan vroeger voor een komische noot”

Vanaf donderdag 31 maart spelen Saïn Vantomme – afkomstig uit Menen – en Liesbeth Roose – afkomstig uit Tielt – mee in de vernieuwde productie ‘The Sound of Music’ in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Saïn speelt de rol van zuster Margaretha, Liesbeth is ‘swing’ en leerde alle nonnenrollen aan. Indien er iemand ‘doorschuift’, dan kan Liesbeth die nonnenrol vertolken. Saïn en Liesbeth spelen dus allebei klooserzusters, en Liesbeth speelt ook mee in de ensemble. Vanaf 22 april trekt dezelfde musical naar Trixxo Arena in Hasselt.

Wat vinden jullie van deze productie?

Saïn: “Ik vind het top om in een échte klassieker te kunnen meespelen. Als je denkt aan een musical, dan is dat toch wel ‘The Sound of Music’. Dat stond nog net niet op mijn bucket list. Mensen gaan denken dat een klassieker niet super vernieuwend kan zijn, maar ik vind deze productie wel cool.”

Liesbeth (links), tijdens ‘Sound of Music’ in de Tielste Operette.

Liesbeth: ‘Als kind zag ik die film altijd met kerstavond. Ik was benieuwd wat Stany daarmee zou doen, omdat hij bekend staat als de vernieuwer van vele musicals of theaterstukken. Dat is gelukt. Niet drastisch, maar het is gelukt. De basis is er nog steeds, maar er zitten ook nieuwe accenten in. Trouwens, In 2009 speelde ik één van de Von Trapp-kinderen tijdens de voorstelling van ‘The Sound of Music’ in de Tieltse Operette.”

En toch niet sterk vernieuwend?

Liesbeth: “Het verhaal kan je niet veranderen, maar is het veel veranderd?”

Saïn: “Ik denk het niet. Hij steekt er iets leuk in, zoals met de huishoudster. Hij drukt er op die manier een beetje zijn stempel op. Hij probeert het hedendaags te maken.”

Liesbeth: “Inderdaad, het is hedendaags geworden.”

Saïn: “Maar Stany zorgt dat het verhaal puur blijft, zoals het ooit is geweest.”

Is het moeilijk om die musical aan te leren?

Saïn: “Ik ben er pas sinds vorige week bijgekomen. Voor mezelf was het veel op korte tijd, omdat het in een snel tempo moest gebeuren. Maar omdat het een klassieker is, is het ook harmonieus in de muziek. Het spreekt voor zich, het is geen moeilijke muziek.”

Liesbeth: “De muziek is niet heel moeilijk, maar het moet heel juist zijn anders verpest je de klassieker. En dat kan je je niet permitteren als artiest.”

Saïn: “En dat klassiek, godverdikke, amaai.. We repeteren daar de hele avond voor en dat is een hele uitdaging.”

Liesbeth: “In november begonnen we drie weken met de repetities, maar door corona moesten we stoppen. Nu zitten we terug aan dag acht (donderdag 17 februari, padi).”

Welke producties hebben jullie binnenkort of in de komende maanden nog in de agenda staan?

Saïn: “We hernemen in september ‘Rent’ en ‘Priscilla, Queen of the desert’.”

Liesbeth: “Ik keer nog even terug naar ‘Daens’, dan ‘Rent’ en ‘Charlie and the chocolate factory’, ook van Deep Bridge.”

Komen jullie elkaar vaak tegen?

Liesbeth: “Absoluut, en als we elkaar zien, dan praten we direct in het West-Vlaams. Zelf woon ik nu al zes jaar in Gent.”

Saïn: “En ik woon in Antwerpen. Officieel ben ik acht jaar weg uit Menen. Kom ik in een productie toevallig een West-Vlaming tegen, dan is dat tof.”

Jullie spelen de rol van kloosterzusters. Een toffe uitdaging? Jullie hebben zo’n lief uiterlijk. Jullie zien er echt ook échte kloosterzusters uit?

Liesbeth (lacht): “’In het begin dacht ik: wat ga ik daarmee doen? Maar dat kan je leuk invullen. Nonnetjes zijn ook maar mensen, maar in deze musical zijn het wel komische figuren.”

Saïn: “We hebben allemaal een beetje een eigen karaktertje. Dat zorgt er wel voor dat dit leuk is om zoiets te spelen.”

Liesbeth: “De nonnetjes spelen in ‘The Sound of Music’ wel een beetje de komische noot. Vroeger ook al en nu nog een beetje meer.” (PADI)

