Sabine De Keyser uit Zwevezele rijdt meestal 135 km ver om zanger Sammy Moore uit Rotselaar bij te staan

Sabine De Keyser woont in Zwevezele, maar toch rijdt ze vaak naar de andere kant van het land om haar idool Sammy Moore bij te staan. Sabine verzorgt nu zijn fanpagina, indien nodig ook zijn fanstand, noteert alles in zijn agenda, doet alle administratie, verzorgt zijn publiciteit op sociale media… Kortom, Sabine is de rechterhand geworden van Sammy Moore. De ‘West-Vlaamse’ moet dan ook vaak ver rijden om haar artiest bij te staan, maar daar ligt ze niet wakker van. “Is het ver, dan kan ik slapen bij een trouwe fan. Ik noem het mijn privé B&B bij Nadinetje”, lacht Sabine.

Sabine (51) zag het levenslicht in Deinze. Sinds haar laatste huwelijk twaalf jaar geleden woont ze nu in West-Vlaanderen, waaronder de voorbije zes jaar in Zwevezele. Ze werkt als interieurconsulente bij Ventura in Lichtervelde. “In 2016 leerde ik zanger Sammy Moore kennen tijdens het programma ‘Komen Eten’ waaraan hij deelnam samen met Marina Wally. Ik voegde hem toe op Facebook. Kort daarna kreeg ik een berichtje van Sammy dat hij kwam optreden met de ‘Vrolijke Vriendenbus’ in Pittem waar ik toen woonde. Ik ging er naartoe. Ik werd direct opgevangen door de fans en door Jim Nijs, de beste vriend en songwriter van Sammy. We begonnen te praten en sindsdien ging ik regelmatig naar optredens, gewoon als fan”, vertelt Sabine. “Sammy is echter heel toegankelijk naar zijn fans toe en ik leerde hem alsmaar beter kennen. Een tijdje later verliet de persoon die destijds Sammy begeleidde zijn crew. Toen vroeg ik zelf of ik zijn fanpagina op Facebook mocht verzorgen. Dat was het begin van onze samenwerking. Sammy was daar heel tevreden over en nadien ben ik, als Paul en Fabi niet konden meegaan, de fanstand beginnen doen tijdens zijn optredens. Ik ben daar eigenlijk geleidelijk aan ingerold. Momenteel vul ik ook zijn agenda aan, leg ik de contacten met organisators, doe ik zijn administratie, verzorg ik de publiciteit op sociale media. Ik maak ook, samen met Paul en Fabi, dat de fanstand er altijd picobello uitziet met leuke gadgets. De fanclubleden kunnen ook altijd bij mij terecht. Inderdaad, je kan stellen dat ik als zijn rechterhand functioneer.”

Eveline Cannoot, Sammy Moore en Sabine De Keyser. © PADI/Daniël

Sabine en Sammy wonen inderdaad ver van elkaar. “We wonen maar liefst 135 km van elkaar en 75% van de optredens zijn aan de kanten van Rotselaar en zelfs Limburg, maar ik zit er niks mee in om quasi elk optreden bij te wonen. Ik heb zelfs slaapgelegenheid bij een trouwe fan zodat ik niet elke keer hoef op en af te rijden. Ik noem het mijn privé B&B bij Nadinetje. Waarom ik dat voor Sammy doe?”, herhaalt Sabine onze vraag. “Sammy is een heel aangenaam persoon om mee samen te werken, hij zingt geweldig goed en weet als geen ander om het even welk publiek te entertainen. We zitten op dezelfde golflengte. Aangezien hij nog een eigen zaak runt kan hij dat onmogelijk allemaal zelf doen. Omdat ik zelfstandig werk kan ik dat makkelijk combineren met mijn job. Het is voor mij ook een uitlaatklep. Ik amuseer me tijdens de optredens. Het voelt niet als werken en ik krijg enorm veel voldoening terug, zowel van organisators als van de fans. Wat de toekomst betreft…we hebben nog heel veel plannen. Sammy kan met zijn warme stem alle genres aan, er liggen nog heel wat nieuwe, eigen songs klaar. Er zijn ook plannen om terug met live band op te treden. Dat was vlak voor corona een voltreffer, maar werd abrupt afgebroken toen alles stil viel. Als we iets verder kijken staat Sammy ook 10 jaar op de planken…ook dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Hou dus zeker onze website www.sammymoore.be in de gaten en volg ons op Facebook: Fansite Sammy Moore en op Instagram: sammymoorefanpagina”, besluit Sabine. (PADI)

Sammy Moore zingt een duet met Eveline Cannoot ‘Vertrouwd’, een pracht van een nieuwe song met een wondermooie clip.