Sabien Tiels werkt voor het eerst samen met de Britse topproducer Ian Curnow

Sabien Tiels leerde op een internationaal songschrijfkamp de Brit Ian Curnow kennen en het klikte meteen. Ze werken momenteel alweer samen aan een nieuwe song, maar willen hun eerste graag aan het publiek voorstellen vanaf vrijdag 15 april.

Talk Talk, Kylie Minogue, Rick Astley, Banarama, Jason Donovan, East 17, Boyzone, Take That, Roxette, Robin Gibb … en nu … Sabien Tiels. Huh? Ja, het is het indrukwekkende lijstje artiesten waar Ian Curnow songs voor schreef en produceerde en nu komt daar de naam van de Vlaamse Sabien Tiels bij. Sabien schreef tekst en melodie (topline) van ‘Als de nacht valt’; Ian arrangeeerde en produceerde. Het resultaat mag er meer dan wezen en belooft alweer een hit te worden voor deze sympathieke zangeres.

Sabien Tiels staat sinds een aantal jaren terug volop in de belangstelling, met hits als ‘Jij kent me beter dan ik’, ‘Dans’ (Loftrompet 2019 ‘Beste Originele Song’), ‘Wildste ritme’, ‘Als jij het niet meer weet’ (met Niko Westelinck – eind 2021 bekroond met de Loftrompet voor Beste Duet), ‘Hoop’, ‘Er is meer’ en ‘Zoals het vroeger was’. Stuk voor stuk radiohits en sommige zelfs Ultratop Top 10. Sabien kent u zeker ook van songs als ‘Hou je morgen nog van mij’ (recent gecoverd door Udo), het intussen klassieke ‘Trein’, ‘Tante Emma’ en ‘Is het dit nu?’ (het duet met Marcel de Groot).

Sabien staat intussen meer dan 25 jaar op de planken. Ze profileert zich ook steeds sterker als songschrijfster. Ze doet dat lokaal, met songs voor onder meer Eveline Cannoot, Ida De Nijs, De Jongens, Liliane Saint-Pierre … maar zeker ook internationaal via songschrijfkampen waar ze of zelf voor solliciteert of wordt voor gekozen. Zo schreef Sabien al songs met François Welgryn (Noa, Johnny Hallyday, Celine Dion …), Elliott Murphy (spitsbroeder van Bruce Springsteen) en recent was ze als enige Belgische geselecteerd voor het MIDEM-Taicca songschrijfkamp waar ze o.a. een song schreef voor Shi Shi Sun (500k maandelijkse luisteraars op Spotify – release begin 2022 op het Taiwanese label Rock Records). Op het podium was Sabien in 2021 te zien in shows met haar eigen repertoire en in ‘Natural Woman’, het eerbetoon aan Carole King. Eind 2022 volgt alvast de nieuwe show ‘Ebony and Ivory’ (samen met Eddie C) en een nieuw studioalbum. (PADI)