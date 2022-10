Sabien Tiels promoot negende album ‘Adelaar’, maar staat ook met Nijghse Vrouwen in Kortrijk

Het zijn drukke weken voor Sabien Tiels. Ze maakt immers promotie voor haar negende album ‘Adelaar’ dat uitkwam op de negende dag van de negende maand. Daarnaast staat Sabien natuurlijk nog regelmatig op een podium. Met Nijghse Vrouwen 2.0 is ze op donderdagavond 10 november zelfs te gast in de Concertstudio in Kortrijk

Sabien blijft volop in de belangstelling staan met hits als ‘Jij Kent Me Beter Dan Ik’, ‘Dans’ (Loftrompet 2019 Beste Originele Song), ‘Wildste Ritme’, ‘Als Jij Het Niet Meer Weet’ (duet met Niko Westelinck – bekroond eind 2021 met de Loftrompet voor Beste Duet), ‘Hoop’, ‘Er Is Meer’, ‘Zoals Het Vroeger Was’… Maar Sabien ken je ook van de songs ‘Hou Je Morgen Nog Van Mij (recent gecoverd door Udo), het intussen klassieke ‘Trein’, ‘Tante Emma’ en ‘Is Het Dit Nu?’ (duet met Marcel de Groot). Sabien staat al 25 jaar op de planken. Ze schrijft ook heel wat liedjes voor andere artiesten, zoals Eveline Cannoot, Ida de Nijs, De Jongens, Liliane Saint-Pierre.. Ze werkt mee aan internationale schrijfkampen waar ze zelf voor solliciteert of voor wordt gekozen. Sabien staat nog vaak op het podium. Begin 2023 start haar nieuwe show ‘Ebony and Ivory’ (samen met Eddie C).

‘Adelaar’ ligt in de winkelrekken. Hoelang is het geleden dat je nog een album uitbracht.

Sabien: “Drie jaar geleden kwam ‘Licht’ uit. ‘Adelaar’ is eigenlijk een verzameling van de singles van de voorbije jaren, aangevuld met bonustracks. De fans vroegen zelf naar een full-album. Je weet het ook, de business is volledig veranderd. Artiesten gaan van single naar single. Vroeger maakten de artiesten vooral cd’s. Een cd is nu eerder een echte collector geworden. Mensen downloaden en streamen vooral. Een cd is nu echt niet meer van deze tijd, maar voor de echte fans vind ik dat ik toch eens een extra inspanning mag doen.”

Heb je lang nagedacht of je een fysiek album zou uitbrengen?

Sabien: “Neen. Ik heb ook wat oudere fans en die hebben nog een cd-speler staan. De echte fans willen iets dat ze kunnen vastnemen of laten signeren. Het is ondertussen al mijn negende studioalbum. Het is een beetje anders dan andere albums. Het zijn singles die werden geproduceerd door bijna allemaal andere producers. De enige constante is dat Sabien Tiels toch haar eigen teksten schreef en ook alle muziek meeschreef. Ook muzikaal ben ik aan co-writing gaan doen. Ik kan mijn ziel erin kwijt.”

Negen verschillende producers: ben je dan zo’n moeilijk mens om mee samen te werken?

Sabien (lacht): “Dat is echt waar een goeie vraag! Ik heb nu toevallig een publisher die heel véél goede connecties heeft. Ik ben perfectionistisch ingesteld. Niet alleen in mijn muziek, maar in het algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele producer zal zeggen dat ze niet meer met mij willen samen werken. Ik ben getrouwd met één man en ik vind het leuk dat ik voor mijn muziek mag rondgaan bij andere mannen (lacht weer).”

De clip van ‘Adelaar’ is op veel locaties opgenomen?

Sabien: “Deze single is er gekomen in een stroomversnelling. We kregen opeens de kans om dit nummer voor te stellen bij ‘Tien-om-te-Zien’. De plaat was klaar, maar we moesten nog wat werken aan de lay-out en de puntjes op de I zetten. Het grootste werk was echter al gebeurd. De clipopnames vonden dan weer vooral plaats in de Vlaamse Ardennen. De locaties lagen niet ver van elkaar.”.

Ik vernam dat je dit album opnam in drie landen, juist?

Sabien: “Het is eigenlijk hier opgenomen. Ik werkte gewoon samen met mensen uit het buitenland. Er werkten mensen aan mee uit Engeland en Zweden. Het is wel leuk als je in die songwritingkampen terecht komt, want zo leer je mensen kennen uit heel de wereld. De laatste tijd schreef ik met Aziaten. Het is wel gek, want tegenwoordig lukt dat ook allemaal met Zoom of Skype. We hebben dat noodgedwongen moeten doen door de coronaperiode. Er zijn geen grenzen als het op muziek aankomt, muziek is een universele taal.”

Komende zondag praat Sabien over o.a. haar album tussen 10 en 12 uur in het programma van Herbert op MENT TV. © PADI/Daniël

Vier van de acht songs stonden in de Ultratop. Dat is de helft van je singles. Ben je tevreden met dit resultaat?

Sabien: “Ja! Het kan altijd beter, maar ik denk dat wij zeer tevreden zijn met het resultaat. Mijn nummers mogen op heel wat support rekenen qua airplay. Je maakt muziek om ze naar de mensen te brengen en dat lukt me aardig. Ik ben dus heel tevreden over hoe het nu allemaal verloopt.”

Je doet nu promo voor jouw nieuw album, maar wat staat er nog op de planning voor het najaar?

Sabien: “Ik focus me vooral op theaters. We gaan de laatste vier concerten spelen van Nijghse Vrouwen. Dat is de tour die ik al zeven jaar doe, samen met Amaryllis Temmerman, Astrid Nijgh en Stephanie Struijk. Ik start ook nog een nieuw project ‘Ebony and Ivory’ met Eddie C. Dat zijn covers in ons eigen jasje gestoken. Ik doe eveneens een paar kerstconcerten ‘Tussen Winter & Wonder’, samen met twee muzikanten.”

En in 2023?

Sabien: “’Ebony and Ivory’ staat dan vooral op de planning. Maar ik ben altijd wel met iets bezig. Straks hebben we weer een meeting over de toekomst. Ik denk dat het toch vooral de bedoeling is om met nieuwe songs uit te pakken en verder te bouwen. Misschien werk ik al aan nieuwe songs voor mijn tiende album? Wie weet wordt het iets speciaals…?” (PADI)

De cd ‘Adelaar’ ligt bij Standaard Boekhandel en FNAC. Online te bestellen via www.sabientiels.be en ook te downloaden via de grote streamingplatforms. Donderdag 10 november om 20 uur: Sabien Tiels met Nijghse Vrouwen in de Concertstudio in Kortrijk. Tickets: 35 euro. Reservaties: jantedhaene@gmail.com – Zondag 9 oktober is Sabien tussen 10 en 12 uur te gast in het programma Herbert op MENT TV.