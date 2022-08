Ruim 200 medewerkers op het podium of backstage maken zich klaar voor première ‘Singin’ In The Rain’ in Berlare

Het Donkmeer in Berlare is vanaf 19 augustus de setting voor een legendarisch musicalspektakel: SINGIN’ IN THE RAIN. Regisseur Bruno Van Heystraeten en de hoofdcast met Michiel De Meyer, Daphne Wellens, Hilde Van Wesepoel en Nordin De Moor samen met ruim 200 medewerkers zijn klaar voor de laatste loodjes richting de première van deze openluchtmusical van Festivaria. Op dit ogenblik zijn er ruim 18.000 tickets verkocht voor deze voorstelling.

Regisseur Bruno Van Heystraeten: “We zitten waar we moeten zijn. We zijn klaar voor de spurt naar de eindmeet. Zoals bij het realiseren van een film zorgen we nu dat elke scène klopt. Komende week starten we met de eindmontage. Het moment dat alle scènes één geheel vormen, om er zo een prachtige beleving van te maken in een onvergetelijk kader. En wij weten het al zeker… Naast de regen hangt er veel magie in de lucht tijdens elke show.”

Regisseur Bruno Van Heystraeten © PADI/Daniël

Ingrid Coppieters vertelt enthousiast over het afgelegde parcours en de uitdagingen die nog op stapel staan: “Zoals elke editie was het weer uitkijken om aan de oevers van het Donkmeer een pracht van een musical te mogen neerzetten, samen met een fantastische crew en ongelooflijk gemotiveerde en superenthousiaste acteurs, dansers en figuratie. Bij Singin’ In The Rain komt er heel wat dans aan te pas en uiteraard ook tapdans. Dat was een uitdaging, vooral ook voor de acteurs. Maar het verloopt heel goed ! Momenteel zijn we in de afwerkingsfase : zorgen dat de overgangen lukken, de details in choreo en staging verfijnen, zodat het geheel als een puzzel in elkaar valt. Deze feelgood musical met de gekende songs en leuke choreo’s zal het publiek zeker kunnen bekoren. Wij kijken er alvast naar uit om voor een volle tribune te staan en hiervan zeker te genieten.”

Een auto mag niet ontbreken op het podium. © PADI/Daniël

De musical Singin’ in the Rain is een bewerking van de gelijknamige film uit 1952, gebaseerd op het boek van Betty Comden en Adolph Green. De liedteksten zijn van de hand van Arthur Freed en de muziek werd geschreven door Nacio Herb Brown. De musical ging op 30 juni 1983 in première op West End, Londen. Twee jaar later, in 1985, was de productie op Broadway te zien en sindsdien passeerden heel wat internationale producties de revue, onder andere in Noorwegen, Frankrijk, Australië en Rusland. Nu is de musical eindelijk te zien in Vlaanderen als openluchtspektakel. Een absolute aanrader voor elke musicalliefhebber. (PADI)

De cast. © PADI/Daniël

Er zijn nog tickets voor de voorstellingen van 19 augustus tot en met 3 september beschikbaar op www.festivaria.eu.