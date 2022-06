Rolf Sanchez verliet even Nederland om in Vlaanderen zijn nieuw album ‘Mi Viaje’ (Mijn reis) te promoten

Dinsdagmiddag: in de prachtige gebouwen van Universal Music in Brussel zit er één artiest ons op te wachten, namelijk Rolf Sanchez. Ons eerste gesprek met Rolf vergeten we nooit meer, want ’t was zo’n gemoedelijke babbel die langer duurde dan voorzien. Van zodra Rolf ons zag afkomen, kwam hij dichtbij en kregen we een oprechte knuffel, een bewijs dat ook hij – die zoveel mensen ziet! – ons nog altijd kent.

We installeerden ons in de zetel om even te praten met Rolf over zijn nieuwe cd ‘Mi Viaje’ of in ’t Nederlands ‘Mijn Reis’. Op dit album laat hij verschillende kanten van zichzelf zien. Hij werkte ruim één jaar aan deze cd. Natuurlijk staan zijn populaire songs ‘Más Más Más’, ‘Pa Olvidarte’ en ‘Ven Ven’ er ook op of de drie nummer 1 posities in de Latin Billboard ‘Tropical Songs’, maar ook een lied speciaal voor zijn vader kreeg een belangrijke plaats op deze cd.

Ik denk dat het al anderhalf jaar geleden is dat we elkaar eens spraken bij MENT TV. Hoe heb je die voorbije periode doorstaan? Door vooral aan je nieuw album te werken?

Rolf: “Inderdaad, maar in coronatijd konden we in Nederland wél veel optreden. Ze gaven vaak shows met anderhalve meter afstand. In Vlaanderen was dat anders. Gelukkig had ik iedere week een show zodat ik kon blijven optreden. Dat was leuk. Ik kon mensen blij maken, muziek maken. Ik verbleef ook drie weken in Miami om mijn album klaar te maken. Ik ging door, bleef maar werken, maar ’t was wel een gekke periode.”

Je bracht al een single ‘Darte Un Beso’ uit. Het werd een nummer dat je volledig in het Spaans zong. Correct? Waarom geen mix?

Rolf: “Ik zong het half Nederland/half Spaans, maar ik schreef dat liedje helemaal in het Spaans en ik vond het zo leuk klinken in ’t Spaans. Was het dus nodig om er Nederlands in te verweven? Helemaal niet. Daarom dat ik besloot om het enkel in ’t Spaans te zingen en uit te brengen.”

Rolf Sanchez © RuudBaan

Zit er een rode draad in de songs die erop staan?

Rolf: “Het album bestaat voornamelijk uit mijn verhaal. Uit liedjes waarbij als je je ogen dicht doet dat je bij het strand ligt, maar ook met het gevoel erachter, zoals de song voor mijn vader. Het is een weerspiegeling van wie ik ben: half Dominicaans, half Nederlands. Vandaar ook die Spaanse of Nederlandse liedjes. Kortom, een mengelmoes van talen.”

Het is alvast een album met niet enkel Spaanstalige, maar ook Nederlandstalige nummers geworden, zoals inderdaad ‘Wat Is Geweest’. Volgens de persnota wél een speciaal nummer, een song voor je vader. Wanneer schreef je dat? Waarom? Na een moeilijk moment vader/zoon?

Rolf: “Mijn vader steunde mij altijd door dik en dun. Voelde ik mij niet goed, wilde ik niet met muziek doorgaan omdat het niet lukte, dan zei hij dat ik ermee door moest doen. Er was één belangrijk moment in m’n leven waar mijn vader voor mij een heel grote steun was. Ik was immers betrokken bij een auto-ongeval in Amerika. Ik was daar helemaal alleen. Hij pakte letterlijk direct het vliegtuig om bij mij te zijn. Ik kon hem nooit bedanken met woorden, maar ik schreef wel woorden op een blaadje papier neer. En zo is ‘Wat Is Geweest’ ontstaan, een eerbetoon, een dankjewel aan mijn vader. Het was een ongeval met zware gevolgen. Ik zat anderhalf jaar lang in een rechtszaak met een miljoenen-schadeclaim. Het duurde anderhalf jaar tot ze beseften dat ik niet in fout was. Het was een lastige periode.”

Rolf Sanchez © PADI/Daniël

‘Blijf Bij Mij’ is ook Nederlandstalig of toch gedeeltelijk, want je hoort er ook Spaans in weerklinken. Waarom opteerde je voor die song voor beide talen?

Rolf: “Die song was geschreven in het Nederland. Ik had een tweede stuk open staan. Ik dacht het eerst volledig in het Nederlands te brengen, maar in de studio stelden ze het zelf voor om er ook Spaans in te verwerken.”

Als ik goed telde, staan er dertien songs op uw cd. In Vlaanderen zijn bepaalde artiesten bijgelovig en wordt het cijfer dertien dus verbannen. Bestaat bijgeloof niet in Nederland? Of lig je van zoiets niet wakker, is het puur toeval dat er zo’n aantal songs op staan?

Rolf: “Dat bestaat daar wel, maar daar stond ik niet bij stil. Nu door jou vraag zal ik daar over nadenken, maar eerlijk: ’t is puur toeval. Ik lig daar niet van wakker.”

Zing je het liefst in ’t Spaans of is Nederlands ook een gemakkelijke taal om je uit te drukken?

Rolf: “Och, ik krijg die vraag heel vaak. Het ligt vooral aan ’t liedjes en ook aan het moment, maar ik denk in ’t Spaans. Je kan bepaalde dingen in het Spaans zeggen die in het Nederlands anders klinken, anders overkomen. Daarom opteer ik vaak om in ’t Spaans te zingen.”

Een clichévraag: welke song koester je het meest op je nieuwe album?

Rolf: “ Wat Is Geweest’, de song voor mijn vader. Hij huilde toen hij dat lied voor ’t eerste hoorde. Ik liet aan mijn vader inderdaad vooraf dit liedje horen. Na 30 seconden stopte hij de muziek en begon hij te huilen. Ik zei dat hij verder moest luisteren, maar op dat moment kon hij dat niet. Hij was zo ontroerd.”

Dit liedje deed me denken aan ‘Papa’ van Stef Bos, die ook zomaar iets neerschreef voor zijn papa én 30 jaar later is die song een klassieker. Wie weet lukt je dat ook met ‘Wat Is Geweest’.

Rolf: “Dankjewel, we gaan ervoor! Ik zal je woorden onthouden.”

Natuurlijk mochten ‘Más Más Más’ en ‘Ven Ven’ niet ontbreken op je album. Twee songs uit je beginperiode, die je naam én roem bezorgden. Correct toch?

Rolf: “Helemaal correct! Ik blijf die liedjes zingen, niet normaal. Treed ik live op en ik zing dat liedje, dan zie je de mensen uit de bol gaan. Ik heb er zo hard voor gewerkt. Ook ik zing ze nog altijd met zoveel passie.”

Hoe zien de komende zomermaanden én het najaar voor je eruit? Optredens in Spanje én ook in Nederland of misschien zelfs in Vlaanderen?

Rolf: “Ik ga eerst veertien dagen op vakantie en daarna begint voor mij een drukke zomer. Ik zit ook in oktober met een volledig uitverkochte show in Afas in Amsterdam. Wees maar gerust, ik heb werk genoeg.”

Tijdens onze vorige babbel sprak je dat je wel eens naar Brugge kwam, ik weet niet of je dat nog weet. Keerde je in de voorbije maanden al terug naar deze mooie stad in de provincie West-Vlaanderen? Of ontbrak de tijd om dit te doen?

Rolf: “Sorry, een gebrek aan tijd én corona. Toen in Nederland alles dicht ging, werden jullie gek van alle Nederlanders die naar Antwerpen kwamen. Awel, ik was daar ook. Die eerste week was ik daar drie uurtjes. Ik liep door de straten, het werd alsmaar drukker en drukker. Toen dacht ik: ik moet terug naar Nederland. Maar ik ben wel één van die toeristen geweest.”

Hoelang zal Vlaanderen moeten wachten op je volgende cd?

Rolf: “Als het van mij afhangt, dan breng ik in 2023 al terug een album uit. Je moet keuzes maken. Ik mag niet teveel uitbrengen, de mensen mogen mij niet beu worden, maar voorlopig verloopt alles goed. Sinds vorig jaar mocht ik meedoen aan ‘Vrienden van Amstel’. Ik scoorde drie hits, maakte mooie samenwerkingen. Het wordt steeds beter én beter.” (PADI)

De cd ‘Mi Viaje’ is te koop in de platenzaken.