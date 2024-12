Roeselarenaar Kris Degryse verzorgt opnieuw het diervriendelijkere nieuwjaarsvuurwerk in Sint-Idesbald (Koksijde), De Panne en ook op Winterland in Hasselt

Op de laatste dag van het jaar is het normaal een drukke dag voor het Roeselaarse vuurwerkbedrijf Horpa Fireworks Degryse van de 58-jarige Kris Degryse. “Dit jaar voorzien we de jaarwisseling in Sint-Idesbald (Koksijde), op Winterland Hasselt en in de vooravond op nieuwjaarsdag in De Panne. Op elke locatie is dat een gloednieuw, traditioneel, muzikaal vuurwerk, met hier en daar stille vuurwerkmomenten. Het is diervriendelijker en we gaan ook niet boven de 85 dB”, zegt Kris die het werk overnam van z’n vader.

“Ik ben inderdaad de tweede generatie, maar de eerste die er voltijds z’n beroep kon van maken. Mijn vader deed het als hobby. Ik heb de zaak overgenomen en verdergezet. Alles is ondertussen sterk geëvolueerd. Vroeger werd het vuurwerk manueel afgestoken. Ondertussen maken we gebruik van de nieuwste technieken en electronica. Alles gebeurt op een veilige afstand. Zowel voor de mensen die het bedienen als het publiek primeert steeds de veiligheid en wordt alles op voorhand uitgebreid getest.”

Unieke creaties

In de Koksijdse deelgemeente Sint-Idesbald en De Panne, maar ook op Winterland Hasselt, de gratis 15.000 m2 winterhappening die je nog tot en met zondag 5 januari kan bezoeken, verzorgt Kris het nieuwjaarsvuurwerk. “Met een brede glimlach rijden we richting Limburg, waar we al 25 jaar het vuurwerk voorzien op Hasselt Kermis en de omliggende kermissen. In Genk verzorgen we al 50 jaar met ons bedrijf het 1 mei-vuurwerk en met Winterland Hasselt werken we ook al 12 jaar samen. Op oudejaar ga ik het vuurwerk in Hasselt opbouwen, maar doorheen de dag rij ik terug naar Sint-Idesbald, waar ik om middernacht het vuurwerk afschiet. Op Nieuwjaarsdag (1 januari) kan je in de vooravond in De Panne ons vuurwerk meepakken. Ja, het zijn pittige tijden. Het is hard werken, goed nadenken en alles minutieus voorbereiden. Omdat elke creatie uniek is, vraagt het veel energie en creativiteit. We zijn alvast trots op onze nieuwste vuurwerkcreaties die we in Sint-Idesbald, De Panne en Hasselt op Nieuwjaar tonen aan het grote publiek. Het blijft het een wonderlijk klank- en lichtspektakel dat zorgt voor adembenemende momenten die je deelt met fijne mensen. De foto’s en filmpjes na afloop spreken vaak boekdelen. Prachtig toch!” (PADI)