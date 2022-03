Roel Van Bambost: “Ik had het al moeilijk toen ik 40 werd, maar straks ben ik dubbel zo oud”

Op 4 december blaast Roel Van Bambost uit Gent 80 kaarsjes uit. Als je Roel ziet zitten, is dat niet mogelijk maar toch is het zo. De zanger, filmkenner en –recensent is vooral bekend als de helft van het kleinkunstduo Miek en Roel. Sinds 2017 staat Miek niet meer op een podium. Roel treedt wel nog op. Roel denkt natuurlijk vaak aan zijn leeftijd, aan ouder worden, aan de toekomst. Toch is hij zo gelukkig dat hij nog altijd kan zingen en mag optreden.

“Het gaat heel goed met mij, nu de pandemie wat is verminderd”, zegt Roel net na zijn optreden bij MENT TV. “In 2017 is Miek gestopt met optreden. We traden dus niet meer samen op, maar ik besloot van toch nog op een podium te staan. Ik moest het repertoire aanpassen niettegenstaande ik onze klassiekers toch nog bracht, zoals ‘De revolutie’, ‘Jan met de pet’, ‘Wie wil horen’… Het publiek begon mijn nieuw programma te smaken, maar toen kwam corona. Ik deed mijn laatste optreden midden maart 2020 en daarna was het lockdown. Enkele optreden werden verschoven naar een andere datum. Dan kon ik weer optreden, maar weer maar enkele maanden. Dat was geen gemakkelijke periode.”

Roel wordt 80 en daar schrikt hij zelf van. “Op 4 december word ik 80 jaar. Ik had het al moeilijk toen ik 40 werd, maar nu is het bijna het dubbele. Er zijn al optredens in het vooruitzicht om rond die leeftijd iets te doen. Ik hoop rond mijn verjaardag ook een optreden te kunnen brengen in mijn geboortestad Gent en dit in de Minard. Er zullen wel nog enkele optredens in het teken staan van ‘Miek & Roel’. Ik zal wel alleen op het podium staan, maar misschien komt Miek er wel even bij in mijn geboortestad Gent. Miek is gestopt omdat ze moeilijk tegen de verplaatsingen kon. Ze zat altijd met schrik in de auto. Ik gaf haar gelijk. Rij je nu naar Antwerpen of moet je voorbij Antwerpen, dan moet je al ’s middags vertrekken om pas enkele uren later te kunnen toekomen. Moet ik voorbij Antwerpen, dan is dat altijd een gedoe aan die Kennedytunnel. Zit je dan niet gerust in die auto, ik begrijp dat wel. Als muzikanten spelen we ook op een instrument, maar Miek is zangeres en zit daar dan maar te zitten omdat we vooraf een soundcheck moeten doen.”

Roel, samen met MENT TV-presentator én ook zanger Herbert Verhaeghe.

Welke herinneringen heeft Roel aan onze provincie West-Vlaanderen? “Heel veel! Ieder jaar trok ik naar de kust en vooral naar Heist, toen nog niet Knokke-Heist. Ik ging daar als twaafjarige kamperen met mijn beste vriend. Zijn moeder verbleef daar aan de vuurtoren in Heist. Ik trad met Mathieu en Edwig ook op met onze hommag aan Dimitri Vantoren op verschillende plekken in West-Vlaanderen. Ik stond op podia in Kortrijk, Poperinge, enz. Ik ken heel goed Noël Steen van Torhout. We trokken naar Torhout in plaats van naar Werchter. We zijn enkele maanden geleden hem nog gaan bezoeken. Dat is precies weer bij familie thuis komen. Eén van mijn eerste liefde was ook van deze provincie, maar daarover gaan we het niet meer hebben”, lacht Roel. “Ik heb ook een muziekvriend Lieven, die ooit de legendarische plaat ‘Jus D’Orange’ maakte. Hij woont nu in Mariakerke, dichtbij Oostende. Toen ik in de filmschool in het Rits in Brussel zat, had ik een goede vriend uit Oostduinkerke. Ik kocht zijn bandopnemer over. Jarenlang werkte ik ook voor Cinema Novo uit Brugge. Ooit werd ik daar gevraagd om in de jury te zetelen. Vanaf dan af deed ik dat in Brugge presentatiewerk en interviews. Tot aan de pandemie was ik er actief. Misschien neem ik dit jaar wel terug de draad op. Nu heet dat festival Mooove.”

Zit Roel met schrik om oud te worden? “Natuurlijk denk je daar wel eens aan. Ook met die pandemie. Ik probeerde super voorzichtig te zijn en gelukkig kreeg ik geen Covid. Hoelang zal ik nog kunnen optreden? Ik heb nooit gedacht dat ik als 79-jarige nog op een podium zou staan. Waar ik het soms moeilijk mee heb: je leest bijvoorbeeld in de krant dat een nieuw project zal gedaan zijn in 2050. Ja, dan denk ik: dat zal ik niet meer meemaken. Op zo’n manier word je wel geconfronteerd met de eindigheid, met het einde…” (PADI)