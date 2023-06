‘Rock of Ages’ met staande ovatie ontvangen in Kursaal Oostende

De Belgische première van de hitmusical Rock of Ages werd deze avond met een oorverdovend applaus en lovende woorden ontvangen in Kursaal Oostende. De nostalgische 80s rockhits, snedige humor en catchy dansnummers veroverden nu dus ook de harten van de Vlaamse musicalfans en aanwezige BV’s.

Na een succesvolle passage in Broadway in New York en West End in Londen, werd het tijd dat ook Vlaanderen kennismaakte met deze onvergetelijke rockmusical. En wat een kennismaking: “Een geestig en nostalgisch avontuur van de eerste tot de laatste noot. Het doorbreken van de vierde muur tijdens de musical was een leuke toevoeging” vertelt Katja Retsin. “De musical zit op speed, als je als publiek niet meedoet, mis je iets!”.

Rock of Ages, een ware ode aan de jaren 80, werd met open armen ontvangen door het publiek: “De musical brengt heel veel hits uit mijn jeugd, ik voelde me onmiddellijk terug 18 jaar” glundert Bart Tommelein, “vooral het openingsnummer Nothing but a Good Time bracht me terug naar de dansvloer van weleer. Ik ben bijzonder trots dat we deze internationale topproductie in Oostende kunnen programmeren. Dit moet je écht gezien hebben”. De show werd onthaald met een staande ovatie, een luid teken dat de musical gesmaakt werd door het publiek.

Ook de Engelstalige cast toonde het beste van zichzelf in het Kursaal. Sherrie Christian en Drew Boley, hier meesterlijk vertolkt door Gabriella Williams en Sam Turrell, konden het publiek de hele voorstelling bekoren. Een fantastische musical die smaakt naar meer. “Als je de muziek kent, moet je zeker komen kijken. Here I Go Again was heel herkenbaar en nam me terug mee naar mijn kindertijd. Ik voel dat ik niet kan blijven stilzitten” , aldus Dorien Reynaert. (PADI)

Ook benieuwd naar dit verbluffend rockavontuur? Rock of Ages loopt nog tot en met 3 juni in Kursaal Oostende. Info en tickets: https://www.kursaaloostende.be/nl/rockofages – Via deze link kan je de aftermovie van Rock Of Ages downloaden https://we.tl/t-QS1SafJ9xH