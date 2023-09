Robby Longo viert 10 jaar carrière met nieuwe single ‘The Ride’

Robby Longo is zonder twijfel Vlaanderens bekendste countryzanger.

Dit jaar viert hij zijn 10 jaar carrière met de nieuwe single ‘The Ride’, een eigentijdse poppy country tune, en een uniek concert met de beste songs uit zijn carrière onder de titel ‘Robby Longo in concert – Music from Nashville’ in CC Zwanenberg in Heist-Op-Den-Berg. Sinds zijn finaleplaats in ‘The Voice van Vlaanderen’, hij werd tweede in 2012, bracht Robby 3 Ultratop Top 10 albums uit en werd hij genomineerd voor talrijke muziekprijzen, waaronder Radio 2 Zomerhit en de MIA’s. Voor Robby wordt het sowieso een bijzonder najaar, want hij trouwt in september met zijn grote liefde Melissa. (PADI)

‘The Ride’, de nieuwe single van Robby Longo, verschijnt op RL Records en kan je beluisteren op alle grote streamingplatformen.