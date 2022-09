Repetities va de klucht ‘Het Spook van de Operette’ met o.a. Dirk Van Vooren, Luc Caals, Hugo Sigal en Celien Hermans zitten op schema

Backstage Producties, het nieuwste Vlaamse productiehuis van James Cooke, Dirk Van Vooren, Bob Jennes en Nico Warrinnier zette vandaag de deuren open om de verzamelde pers een kijkje te laten nemen op de repetities van ‘Het Spook van de Operette’.

Deze klucht werd geschreven door Dirk van Vooren en Manu Jacobs. Regisseur Manu Jacobs ging aan de slag met twee scènes uit het tweede bedrijf. In de ochtend hadden acteurs Luc Caals, Dirk Van Vooren, Hugo Sigal, Celien Hermans, Dirk Lavrysen, Martine de Jager, Maarten Bosmans en Bert Cosemans reeds kostuumpas gehad. “Sinds deze week beginnen de puzzelstukjes samen te vallen en kunnen we écht spelen tijdens de repetities.”, vertelt Manu Jacobs. “We repeteren nog een dikke week bij Backstage Producties in Puurs, vervolgens trekken we naar Theater Elckerlyc in Antwerpen voor de laatste rechte lijn naar de première.” ‘Het Spook van de Operette’ gaat van start op 7 oktober 2022 in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

Dirk, Hugo en Luc © PADI/Daniël

Het verhaal: Erfeniskwesties zijn altijd voer voor discussies, voor ongewilde reünies en voor geestige spoken uit het verleden… Wanneer twee neven (Luc Caals en Dirk Van Vooren) door de notaris (Dirk Lavrysen) worden samengebracht in het oude en vervallen operettetheater van hun gestorven groottante, krijgen ze nogal verbazend nieuws te horen… Ze worden plots de nieuwe eigenaars van dit leegstaand theater. Eén probleem: dat willen ze niet. De ene wil het meteen verkopen, de andere wil er een garage van maken. Tot overmaat van ramp kunnen ze geen stap verder zonder de goedkeuring van hun derde neef (Hugo Sigal) die mede-erfgenaam is, en waarvan niemand weet waar deze vreemde vogel woont en leeft. Gooi daarbij een lastige tante (Martine de Jager), een simpele schatter (Celien Hermans), een vreemde toneelmeester (Bert Cosemans) en een ruwe aannemer (Maarten Bosmans), en we zijn vertrokken voor een klucht vol chaos, persoonsverwisselingen, romantiek en geestige hilariteit.

Luc en Hugo tijdens de repetitie. © PADI/Daniël

De cast bestaat uit Luc Caals, Dirk Van Vooren, Hugo Sigal, Celien Hermans, Dirk Lavrysen, Martine de Jager, Maarten Bosmans en Bert Cosemans. De regie is in handen van Manu Jacobs. De tekst komt van Dirk Van Vooren en Manu Jacobs. (PADI)

Nog een beeld uit de repetitie. © PADI/Daniël

‘Het Spook van de Operette’ is van 7 tot 30 oktober te zien in Theater Elckerlyc. Tickets en informatie:

https://www.backstage-producties.be/programma/het-spook-van-de-operette-een-geestige-klucht.